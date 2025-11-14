Escuelas de nivel básico en Chihuahua suspenden clases este viernes por entrega de boletas

Viernes 14 de noviembre de 2025

Este viernes 14 de noviembre, las escuelas públicas de educación básica en el estado de Chihuahua suspendieron actividades debido a la entrega de boletas de calificaciones correspondientes al primer semestre del ciclo escolar 2025-2026.

La jornada estuvo destinada a que madres, padres y tutores acudieran a los planteles para recibir la evaluación académica de sus hijos y sostener un diálogo directo con los docentes.

De acuerdo con la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, esta dinámica busca fortalecer la comunicación entre docentes y familias, con el objetivo de establecer estrategias conjuntas que impulsen el rendimiento escolar de los estudiantes.

La autoridad educativa recordó además que el lunes 17 de noviembre tampoco habrá clases, al tratarse de un día de descanso oficial con motivo de la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre.

Asimismo, se confirmó que el 20 de noviembre tampoco habrá clases, ya que alumnos y docentes participarán en el desfile cívico tradicional por esta efeméride.