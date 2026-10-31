"Esos muchachos no pueden ser traidores a la patria": César Jáuregui defiende a agentes que localizaron narcolaboratorio

Sábado 31 de octubre de 2026

“Esos muchachos no pueden ser traidores a la patria”, afirmó el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, durante su intervención ante la autoridad judicial, en la que defendió a los agentes que participaron en la localización de uno de los laboratorios clandestinos de drogas más importantes del país.

La declaración forma parte de un nuevo fragmento de audio difundido la mañana de este sábado por el movimiento Libertad para César Jáuregui, que mantiene una intensa actividad en redes sociales como X, Facebook e Instagram, donde ha compartido diversos momentos de la intervención del exfiscal durante su audiencia de vinculación a proceso por el delito de traición a la patria.

En la nueva grabación, Jáuregui hace referencia al trabajo realizado por los agentes mexicanos que participaron en la localización del narcolaboratorio y destaca la magnitud del aseguramiento de droga.

Durante su exposición, precisó que, de acuerdo con información de la propia Fiscalía General de la República (FGR), inicialmente fueron encontradas dos toneladas de metanfetaminas.

El exfiscal subrayó que el objetivo del trabajo de los agentes fue localizar uno de los principales centros clandestinos de producción de drogas del país, por lo que rechazó que quienes participaron en esas labores puedan ser considerados traidores a la patria.

“Esos muchachos no pueden ser traidores a la patria”, expresó en el fragmento difundido esta mañana.

La publicación se suma a otros audios que el movimiento ha dado a conocer en los últimos días, con fragmentos de los argumentos expuestos por Jáuregui durante la audiencia celebrada en el marco del proceso federal que enfrenta.

El caso tiene su origen en un operativo contra un narcolaboratorio clandestino en Chihuahua, durante el cual se investiga la presencia de cuatro agentes extranjeros. A partir de estos hechos, la FGR formuló una acusación por traición a la patria contra el entonces fiscal estatal.

La defensa de Jáuregui, encabezada por el abogado Héctor Villasana, ha sostenido que no existen pruebas de que el exfuncionario haya autorizado la intervención operativa de personal extranjero y ha cuestionado que se haya acreditado una afectación o un riesgo concreto para la soberanía nacional.

Asimismo, ha señalado que en las investigaciones se recabaron declaraciones de 46 funcionarios de las fiscalías estatal y federal, sin que, de acuerdo con los argumentos de la defensa, alguno haya aportado elementos que demuestren que Jáuregui conocía o autorizó la participación de agentes extranjeros.

El pasado 25 de octubre, un juez federal determinó vincular a proceso al exfiscal por el delito de traición a la patria, resolución que constituye una determinación preliminar y no una sentencia condenatoria. La investigación complementaria tiene un plazo de dos meses.

Mientras continúa el procedimiento judicial, el movimiento Libertad para César Jáuregui ha mantenido presencia en las plataformas digitales mediante la difusión de mensajes, pronunciamientos y fragmentos de las intervenciones del exfiscal, con el propósito declarado de respaldar su defensa y exigir su libertad.

La nueva grabación difundida este sábado coloca nuevamente en el centro de la discusión el argumento expresado por Jáuregui ante la autoridad judicial: que los agentes que participaron en la localización de un laboratorio donde se encontraron toneladas de metanfetaminas no deben ser considerados traidores a la patria por el trabajo realizado contra el crimen organizado.