España analiza suspender TikTok tras detectar más de mil videos de abuso sexual infantil

Lunes 9 de noviembre de 2026

Madrid, España.- El Gobierno de España analiza la posibilidad de suspender temporalmente las operaciones de TikTok en el país, luego de que una investigación periodística identificara más de mil videos con contenido de abuso sexual infantil que habrían acumulado millones de reproducciones en la plataforma.

La investigación, realizada por la organización de verificación de información Maldita.es, documentó la presencia de 1,183 videos de presunto abuso sexual infantil, los cuales habrían registrado más de 48 millones de visualizaciones.

El análisis también identificó más de 26 mil perfiles sospechosos de interactuar con este tipo de contenido, lo que generó preocupación entre las autoridades españolas por los mecanismos de supervisión, detección y eliminación de material ilegal en redes sociales.

Ante estos hallazgos, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, informó que remitió la documentación correspondiente a la Fiscalía para que investigue los hechos y determine las acciones legales procedentes.

Asimismo, solicitó una reunión urgente con los representantes de TikTok en España para exigir explicaciones sobre la circulación de estos materiales y conocer las medidas adoptadas para impedir su difusión.

El Ministerio de Juventud e Infancia planteó incluso la posibilidad de suspender los servicios de la plataforma mientras se desarrollan las investigaciones, aunque hasta el momento no existe una resolución oficial que ordene su bloqueo.

El caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la protección de niñas, niños y adolescentes, particularmente respecto a la identificación y eliminación de contenidos de explotación sexual infantil.

Las autoridades españolas mantienen bajo análisis las posibles medidas administrativas y legales contra TikTok, mientras se espera la respuesta de la compañía y el avance de las investigaciones de la Fiscalía.