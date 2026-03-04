España desafía a Estados Unidos y rechaza colaborar en ataques contra Irán

Miércoles 4 de marzo de 2026

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que no cederá ante las amenazas de Estados Unidos tras sus objeciones a la intervención militar de Washington e Israel en Irán, extendiendo la disputa con el presidente Donald Trump, quien advirtió sobre un posible corte del comercio con España.

“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno”, declaró Sánchez durante un discurso el miércoles.

Trump criticó a España por negar el uso de sus bases militares en la campaña de bombardeos contra Irán y afirmó que Estados Unidos podría imponer un embargo total, aunque no detalló cómo se implementaría ni si realmente planea hacerlo.

La Comisión Europea instó a mantener los compromisos comerciales y aseguró estar lista para actuar para proteger los intereses de la UE. Sánchez, por su parte, adelantó que su gobierno analiza medidas de apoyo económico para empresas y trabajadores españoles afectados por el conflicto, considerando que España mantiene un déficit comercial con Estados Unidos de 13,400 millones de euros.

Sánchez calificó la operación militar como “una intervención injustificada y peligrosa fuera del derecho internacional” y reiteró que España no permitirá que sus bases sean usadas para los ataques. “No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como comienzan los grandes desastres de la humanidad. Rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática”, enfatizó.

El conflicto ha generado inquietud en los mercados: el Ibex 35 registraba un desempeño débil, mientras que los bonos españoles ampliaban su diferencial frente a los títulos alemanes, reflejando la tensión económica derivada de la disputa diplomática.