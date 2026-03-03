Internacional

27.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Martes 3 de marzo de 2026

España niega el uso de sus bases militares a EE. UU. para ataques contra Irán

El Gobierno de España informó este lunes que ha negado a las fuerzas estadounidenses el uso de sus bases militares en territorio español para operaciones relacionadas con el ataque contra Irán, incluidos los aviones de reabastecimiento que algunos medios informaron salieron de allí el domingo pasado.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que “las bases bajo soberanía española no se están utilizando, y no se autorizarán para nada que no encaje en el convenio bilateral con Estados Unidos o en la Carta de las Naciones Unidas”, reafirmando que la operación actual no cuenta con respaldo del derecho internacional.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también garantizó que las bases en Rota y Morón de la Frontera no han prestado apoyo militar a las acciones contra Irán y que cualquier uso futuro solo debería considerarse para fines humanitarios dentro del marco del derecho internacional.

Como resultado de la negativa española, al menos una quincena de aeronaves estadounidenses —principalmente aviones cisterna — se han reubicado hacia otras bases europeas, como Ramstein Air Base en Alemania, en lugar de participar desde territorio español en operaciones ofensivas.

La postura de Madrid representa una crítica al Donald Trump y a la ofensiva militar conjunto con Israel por considerarla unilateral y sin mandato de la Organización de las Naciones Unidas, y refuerza la exigencia española de buscar soluciones diplomáticas y respetar el derecho internacional.

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

