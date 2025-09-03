Esta es la membresía que permite tener el horario exclusivo de Costco

23.48°C
Tras darse a conocer que Costco tendrá un horario especial por las mañanas para ciertos socios, trascendió que se trata de aquellos que tienen la membresía ejecutiva.
La tienda Costco anunció que ampliará su horario al abrir sus puertas una hora antes, o sea a partir de las 9:00 de la mañana.
Sin embargo también dio a conocer que esta ampliación de horario tiene un fin, pues será para dar beneficios a algunos de sus socios.
Los socios que poseen la membresía ejecutiva, ya sea la dorada para cualquier persona o la de negocio, son quienes tendrán el horario exclusivo de 9:00 a 10:00 de la mañana.
¿Cuál es la diferencia entre la membresía dorada y la dorada ejecutiva?
Membresía Dorada/ Negocio:
Tarjeta blanca
Costo $600 pesos
Membresía adicional $300 pesos
Válida en todo el mundo
Membresía Dorada Ejecutiva/ Negocio Ejecutiva:
Tarjeta Negra
Costo $1,200 pesos
Membresía adicional $300 pesos
Válida en todo el mundo
2% de recompensa sobre el total anual de las compras sin impuestos (máximo 10 mil pesos al año)
Este cambio aplicará a partir del 29 de septiembre del 2025 y será a nivel nacional.
