Establecen que todos los medidores de agua deben cumplir con normas oficiales mexicanas

Martes 15 de septiembre de 2026

Las y los diputados de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron el dictamen por el que se establece que todos los medidores de agua deben de cumplir con las normas oficiales mexicanas para su funcionamiento en el Estado.

Este documento, fue presentado ante el Pleno por Pedro Torres Estrada, integrante de la Comisión de Agua, quien detalló que esto se logra dado a una reforma al artículo 34, segundo párrafo y, la adición de un tercer párrafo, de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua.

Las modificaciones, quedarán:

Artículo 34. …

Solo se instalarán aparatos medidores que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Cuando el organismo operador no reciba el pago por la prestación de los servicios públicos dentro de los noventa días siguientes al periodo de consumo, efectuará una inspección física al inmueble para verificar su ocupación del mismo y la correcta conexión del servicio. Cuando esté desocupado el inmueble y lo constate, el organismo operador podrá suspender total o parcialmente el servicio y retirar el aparato medidor.

Por último, se determinó que en el caso de las sustituciones de los aparatos medidores que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas, el costo adicional deberá ser absorbido por el Organismo Operador, estatal o municipal, que incumplió con dicha norma y no por la o el usuario.