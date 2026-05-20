Estadio Monterrey, una joya mundialista con vista al Cerro de la Silla

Miércoles 20 de mayo de 2026

Si hay un estadio que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas visuales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ese es el Estadio BBVA, inmueble que durante el torneo será conocido oficialmente como Estadio Monterrey.

Ubicado en el municipio de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, el recinto destaca por sus impresionantes vistas al Cerro de la Silla, ícono natural de la región y parte de la Sierra Madre Oriental.

El estadio albergará cuatro encuentros mundialistas: tres partidos de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final, consolidándose como una de las sedes más atractivas del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Conocido habitualmente como Estadio BBVA debido al patrocinio del banco español, también recibe el apodo de “Gigante de Acero” por su diseño futurista construido con aluminio y acero laminado. Sus arquitectos aseguran que la forma del inmueble está inspirada en equipos cerveceros, como homenaje a la tradición industrial regiomontana.

El recinto fue inaugurado en 2015 y es la casa del Club de Fútbol Monterrey, popularmente conocido como Rayados. Su construcción tuvo un costo aproximado de 200 millones de dólares y estuvo a cargo de la firma estadounidense Populous, responsable también de estadios emblemáticos como Wembley y el Tottenham Hotspur Stadium.

Entre los momentos más recordados en el estadio destacan los Clásicos Regiomontanos frente a Tigres UANL, así como finales de la Liga MX y de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Además del fútbol, el estadio ha recibido conciertos de artistas internacionales como Shakira, Paul McCartney, Justin Bieber y Bad Bunny.

El inmueble tiene capacidad para más de 53 mil aficionados y cuenta con tecnología avanzada en su cancha híbrida, la cual combina césped natural con fibras sintéticas. Como parte de las adecuaciones rumbo al Mundial, se instaló un moderno sistema de ventilación y drenaje subterráneo capaz de desalojar agua en apenas 15 minutos y mantener el césped en óptimas condiciones pese a las altas temperaturas de la región.

Las condiciones climáticas serán uno de los principales retos durante el torneo, ya que en verano Monterrey suele registrar temperaturas superiores a los 34 grados centígrados. Para contrarrestar el calor, el estadio cuenta con un enorme techo en voladizo y un sistema de ventilación natural diseñado para mantener frescas las gradas.

Los partidos programados para disputarse en el Estadio Monterrey son:

14 de junio: Túnez vs Suecia

20 de junio: Túnez vs Japón

24 de junio: Corea del Sur vs Sudáfrica

29 de junio: Dieciseisavos de final

Con su moderna infraestructura, ambiente futbolero y una de las postales más espectaculares del torneo, el Estadio Monterrey apunta a convertirse en una de las sedes más memorables de la justa mundialista.