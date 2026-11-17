Martes 17 de noviembre de 2026

Los gobiernos estatal y municipal iniciaron un operativo conjunto de bacheo en la capital, con el despliegue de nueve cuadrillas de trabajo y una meta de atención de entre 500 y 600 baches diarios, para mejorar las condiciones de las principales vialidades y calles de las colonias.

De acuerdo con la distribución de responsabilidades anunciada, el Gobierno Municipal concentrará sus trabajos en las calles de las colonias, mientras que el Gobierno del Estado atenderá las avenidas principales y los corredores de mayor circulación vehicular.

Entre las vialidades contempladas para la intervención estatal se encuentran la lateral del bulevar Ortiz Mena, el periférico de la Juventud, la avenida R. Almada y Fuentes Mares.

También se prevén trabajos en Lombardo Toledano, Juan Pablo II y diferentes puntos de la zona centro de la ciudad.

Para algunas de las avenidas principales se anunció la asignación de dos cuadrillas, como parte del despliegue total de nueve equipos que participarán en las labores de reparación.

Según la información preliminar, el operativo contempla la participación de personal especializado y el uso de mezcla asfáltica para atender los daños detectados en la superficie de rodamiento.

Los trabajos están programados para desarrollarse durante esta semana y la siguiente, aunque su avance dependerá de las condiciones operativas y de la evolución de las reparaciones.

La estrategia busca atender simultáneamente distintos sectores de Chihuahua capital, mediante una coordinación entre ambos niveles de gobierno que permita ampliar la cobertura de los trabajos.

La meta anunciada es reparar entre 500 y 600 baches por día, cifra que representa el objetivo operativo y no un resultado alcanzado hasta el momento.

Con estas acciones, las autoridades buscan reducir los riesgos para automovilistas y mejorar las condiciones de circulación en las vialidades de mayor afluencia de la ciudad.