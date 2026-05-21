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Jueves 21 de mayo de 2026

Estados Unidos avala a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno de Estados Unidos otorgó el beneplácito oficial para el nombramiento de Roberto Lazzeri como nuevo embajador mexicano en Washington.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria confirmó que Lazzeri asumirá el cargo en las próximas semanas, sustituyendo a Esteban Moctezuma, quien se desempeñaba como representante diplomático desde 2021.

“Ya formalmente el embajador mexicano en Estados Unidos porque ya recibimos el beneplácito. Roberto Lazzeri se estará yendo en las próximas semanas”, declaró Sheinbaum.

Roberto Lazzeri dejó recientemente la dirección de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, luego de que la presidenta anunciara su propuesta para encabezar la embajada mexicana en Estados Unidos el pasado 23 de abril.

El relevo diplomático ocurre en un momento clave para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, marcada por temas como seguridad, migración, comercio y cooperación económica.

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