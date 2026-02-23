Internacional

Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia en operativo contra “El Mencho”, confirma la Casa Blanca

El Gobierno de Estados Unidos proporcionó información de inteligencia a México para la operación que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, informó la Casa Blanca.

A través de una publicación en X, la vocera presidencial Karoline Leavitt señaló que “Estados Unidos proporcionó apoyo en materia de inteligencia al Gobierno mexicano para ayudar en una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que fue eliminado Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes”.

La portavoz añadió que la administración del presidente Donald Trump “elogia y agradece al ejército mexicano su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”.

Leavitt calificó a Oseguera Cervantes como un “infame narcotraficante” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que describió como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos y uno de los objetivos prioritarios de ambos gobiernos.

Según la funcionaria, en el operativo también murieron otros tres integrantes del cártel, tres más resultaron heridos y dos fueron detenidos.

La vocera recordó que el CJNG fue designado por Washington como Organización Terrorista Transnacional y afirmó que Trump ha reiterado que Estados Unidos buscará que “los narcoterroristas que envían drogas mortales” enfrenten la justicia.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó en un comunicado que el objetivo inicial de la operación era capturar al líder criminal; sin embargo, detalló que él y su grupo se resistieron, resultó herido durante el enfrentamiento y falleció mientras era trasladado para recibir atención médica.

La dependencia mexicana reconoció el respaldo de Estados Unidos en materia de inteligencia para el desarrollo de la operación.

México recupera la normalidad tras operativo en el que murió ‘El Mencho’

