Estados Unidos declara fallecido a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes

Jueves 26 de febrero de 2026

La Administración del Presidente Donald Trump declaró oficialmente como fallecido al exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, luego de que el Gobierno de México asegurara que murió tras un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con los registros del Programa de Recompensas contra los Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, la ficha de Oseguera Cervantes pasó de “buscado” por la justicia a “llevado” ante la justicia.

Desde 2024, Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de “El Mencho”. Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha informado si alguien recibió la recompensa.

La ficha de Oseguera Cervantes en la página del Programa de Recompensas fue modificada el 24 de febrero, el mismo día en que el Embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, se reunió en Palacio Nacional con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde 2017, “El Mencho” enfrentaba varios procesos criminales en la Corte Federal del Distrito de Columbia, por delitos relacionados con narcotráfico de cocaína, metanfetaminas y fentanilo, así como por operar una empresa criminal continua. Hasta el momento, los registros de la Corte no han mostrado ninguna notificación oficial sobre su fallecimiento.