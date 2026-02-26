Internacional

23.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de febrero de 2026

Estados Unidos declara fallecido a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes

La Administración del Presidente Donald Trump declaró oficialmente como fallecido al exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, luego de que el Gobierno de México asegurara que murió tras un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con los registros del Programa de Recompensas contra los Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, la ficha de Oseguera Cervantes pasó de “buscado” por la justicia a “llevado” ante la justicia.

Desde 2024, Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de “El Mencho”. Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha informado si alguien recibió la recompensa.

La ficha de Oseguera Cervantes en la página del Programa de Recompensas fue modificada el 24 de febrero, el mismo día en que el Embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, se reunió en Palacio Nacional con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde 2017, “El Mencho” enfrentaba varios procesos criminales en la Corte Federal del Distrito de Columbia, por delitos relacionados con narcotráfico de cocaína, metanfetaminas y fentanilo, así como por operar una empresa criminal continua. Hasta el momento, los registros de la Corte no han mostrado ninguna notificación oficial sobre su fallecimiento.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Testimonios corroboran explotación sexual y laboral en rancho de Chihuahua

Presenta Síndica Iniciativa para reformar reglamento en materia de peritos catastrales y valuadores

Detenidos en operativo contra “El Mencho” aseguran ser inocentes

Realiza SSPE revisión extraordinaria en el CERESO Estatal No. 5 de Nuevo Casas Grandes
Brote de gripe aviar H5N1 afecta a elefantes marinos en California
Hillary Clinton asegura desconocer los crímenes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell
Fiscalía impugna amparo que liberó al propietario del crematorio "Plenitud"
Reducción de carriles en Los Nogales por montaje de trabes en Paso Superior
Reforma Electoral obliga a plurinominales a hacer campaña de tierra para 2027
Prevé Protección Civil incremento de temperaturas en Chihuahua
Cuba informa que hombres abatidos en Cayo Falcones tenían fines terroristas

Municipios

Más Noticias

Sheinbaum evita debatir con Elon Musk tras polémica por declaraciones sobre narco
“Pagar el predial es invertir en el desarrollo de nuestra comunidad”: Síndica
Gobierno Municipal de Chihuahua impulsa inteligencia artificial entre emprendedoras y empresarias