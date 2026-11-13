Estados Unidos ha entregado a México más de 360 fugitivos: embajador Ronald Johnson

Viernes 13 de noviembre de 2026

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia, al informar que su país ha entregado a las autoridades mexicanas a más de 360 fugitivos buscados por delitos graves.

A través de sus redes sociales, el diplomático resaltó que la colaboración entre ambos gobiernos ha permitido fortalecer las investigaciones contra organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

Johnson también hizo referencia a 96 extradiciones y 92 traslados a custodia estadounidense, como parte de las acciones de cooperación en materia de seguridad.

Explicó que la extradición de presuntos delincuentes permite obtener información de inteligencia que posteriormente puede compartirse entre las autoridades de ambos países para identificar a otros integrantes de organizaciones criminales, realizar decomisos y desarticular redes delictivas.

“Cada detención puede llevar a otras, debilitando aún más a sus redes criminales”, expresó el embajador.

Finalmente, Johnson subrayó que la cooperación es recíproca y que las extradiciones generan resultados tanto para México como para Estados Unidos, al facilitar nuevas investigaciones y operaciones contra el crimen organizado.