Estados Unidos hunde buque de guerra iraní con torpedo; aseguran que es el primero desde la Segunda Guerra Mundial

El llamado Departamento de Guerra de Estados Unidos informó este miércoles que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico mediante el lanzamiento de un torpedo, acción que, según las autoridades, no se realizaba desde la Segunda Guerra Mundial.

A través de redes sociales, la dependencia difundió un video captado por una cámara submarina donde se observa el momento en que el proyectil impacta y destruye la embarcación. Posteriormente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó en conferencia de prensa la operación militar.

“En el Océano Índico, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa”, declaró el funcionario, quien subrayó que se trata del primer hundimiento de un buque enemigo con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.

Hasta el momento, autoridades iraníes no han emitido un posicionamiento oficial sobre el hecho. La acción ocurre en el contexto de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en la región.

