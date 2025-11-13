Estados Unidos reabre su gobierno tras el cierre más largo de la historia

Jueves 13 de noviembre de 2025

El presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley para financiar al gobierno de Estados Unidos, poniendo fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país, que duró 43 días y afectó a millones de estadounidenses, directa o indirectamente.

El Congreso aprobó el proyecto de ley por un estrecho margen, lo que permitió que la Casa Blanca lo promulgara de inmediato.

Trump culpó a los demócratas del cierre, que se originó por un desacuerdo sobre la extensión de subsidios en un programa de seguros médicos. Estos subsidios no fueron incluidos en la ley de financiación, aunque el líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano), acordó celebrar una votación en diciembre sobre la legislación demócrata para su extensión.

Durante el cierre, centenares de miles de empleados federales estuvieron temporalmente sin trabajo o trabajando sin sueldo, afectando diversos sectores.

Ahora, los demócratas del Senado tienen aproximadamente un mes para preparar un proyecto de ley que permita extender los subsidios médicos, buscando el apoyo necesario de los republicanos para su aprobación.