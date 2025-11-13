Internacional

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 13 de noviembre de 2025

Estados Unidos reabre su gobierno tras el cierre más largo de la historia

El presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley para financiar al gobierno de Estados Unidos, poniendo fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país, que duró 43 días y afectó a millones de estadounidenses, directa o indirectamente.

El Congreso aprobó el proyecto de ley por un estrecho margen, lo que permitió que la Casa Blanca lo promulgara de inmediato.

Trump culpó a los demócratas del cierre, que se originó por un desacuerdo sobre la extensión de subsidios en un programa de seguros médicos. Estos subsidios no fueron incluidos en la ley de financiación, aunque el líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano), acordó celebrar una votación en diciembre sobre la legislación demócrata para su extensión.

Durante el cierre, centenares de miles de empleados federales estuvieron temporalmente sin trabajo o trabajando sin sueldo, afectando diversos sectores.

Ahora, los demócratas del Senado tienen aproximadamente un mes para preparar un proyecto de ley que permita extender los subsidios médicos, buscando el apoyo necesario de los republicanos para su aprobación.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán

Aumenta hasta 70% el uso de tarjetas de crédito durante El Buen Fin

COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer las instituciones y preservar la democracia en el marco del debate sobre la Reforma Electoral

Vinculan a proceso a Alejandro Vera por delincuencia organizada; retiro cargo de lavado de dinero
Muere el “penny”: Estados Unidos despide a la icónica moneda de un centavo tras 232 años en circulación
Suspenderán servicio de agua este viernes en colonias cercanas a Tecnológico y Zaragoza
Ricardo Salinas Pliego arremete contra la Suprema Corte y anuncia que acudirá a instancias internacionales tras fallo millonario
Diputado Octavio Borunda enfatiza urgencia de una economía circular en diálogos nacionales
Continúa apoyo a familias afectadas por riesgos en Fraccionamiento Monte Xenit
La Secretaría de Economía reconoce a casas tequileras con el distintivo “Hecho en México”
Jalisco se prepara para exportar pimiento morrón a Japón

Municipios

Más Noticias

Grupo Salinas enfrenta a la Suprema Corte por créditos fiscales millonarios
SAT impulsa la Cédula de Datos Fiscales para simplificar trámites
Argentina busca convertirse en potencia cuprífera bajo el gobierno de Javier Milei