Estados Unidos reconoce que desplegó armas en el espacio

Martes 15 de septiembre de 2026

El secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy E. Meink, reconoció públicamente que el país cuenta con armas de control espacial desplegadas en órbita, destinadas a proteger a sus fuerzas frente a posibles acciones hostiles de otras potencias.

Durante una conferencia celebrada en Maryland, Meink aseguró que Washington busca fortalecer su preparación ante amenazas provenientes del espacio, en un contexto de creciente preocupación por los avances militares de China y Rusia.

El funcionario no detalló qué tipo de armamento fue colocado en órbita ni cuándo ocurrió el despliegue. Sin embargo, Estados Unidos ha trabajado en los últimos años en sistemas capaces de interferir o inutilizar satélites adversarios.

El anuncio generó una reacción inmediata de China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, señaló que su país se opone a una carrera armamentística en el espacio y pidió a Washington detener la expansión de sus capacidades militares fuera de la Tierra.

La estrategia estadounidense también forma parte del proyecto “Cúpula Dorada”, impulsado durante el gobierno de Donald Trump, que contempla el desarrollo de interceptores espaciales para enfrentar amenazas como misiles hipersónicos.

Aunque no se han revelado las características de los sistemas ya desplegados, exfuncionarios del Pentágono han señalado que este tipo de tecnología podría incluir láseres, microondas de alta potencia o satélites capaces de interceptar o desplazar otros satélites.