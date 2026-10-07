Estados Unidos reducirá 20% el envío de gas natural a México; Chihuahua, entre los estados sensibles

Miércoles 7 de octubre de 2026

México.- Estados Unidos notificó a México que reducirá alrededor de una quinta parte de sus exportaciones de gas natural, informó Cuitláhuac García, titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).

El funcionario señaló que la disminución representa un impacto importante para el sistema nacional, debido a la alta dependencia del gas importado a través de los gasoductos provenientes de Estados Unidos.

“Avisaron que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos de gas natural de importación y era un golpe fuerte”, explicó.

La situación adquiere relevancia para estados del norte como Chihuahua, que recibe gas natural proveniente de Texas y lo utiliza tanto para generación de energía como para sistemas de calefacción.

García indicó que Pemex, CFE y Cenace han coordinado acciones para enfrentar la reducción del suministro y aseguró que, hasta el momento, la situación ha podido atenderse sin afectaciones mayores.

Sin embargo, advirtió que México cuenta con una capacidad de almacenamiento equivalente a aproximadamente tres días de consumo en caso de una interrupción total del suministro, debido a las limitaciones de infraestructura existente.

La reducción coincide con el inicio de la temporada de frentes fríos, periodo en el que aumenta la demanda de gas natural, particularmente en las entidades del norte del país.

Hasta el momento no se ha precisado cuánto tiempo permanecerá vigente la disminución de los envíos provenientes de Estados Unidos.

El escenario recuerda lo ocurrido en febrero de 2021, cuando una tormenta invernal en Texas provocó una fuerte reducción en el suministro de gas hacia México y contribuyó a apagones en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.