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Jueves 9 de abril de 2026

Estados Unidos refuerza presencia militar en Medio Oriente en medio de tensa tregua con Irán

Mientras Estados Unidos supera ya los 50 mil soldados desplegados en Medio Oriente, la agencia británica Reuters informó que funcionarios estadounidenses confirmaron el envío de miles de infantes de marina adicionales desde San Diego hacia la región, incrementando la presión militar en plena crisis con Irán.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró este miércoles que las fuerzas armadas están listas para reanudar los combates si Teherán no alcanza un acuerdo negociado.

Sus declaraciones ocurrieron apenas un día después de que el presidente Donald Trump lanzara una severa amenaza de ataque “devastador” contra Irán. Sin embargo, horas antes de cumplir el ultimátum impuesto para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, el presidente anunció una tregua de dos semanas con el fin de dar espacio a un eventual acuerdo.

Durante los 38 días de conflicto, Estados Unidos reportó 13 soldados muertos y 372 heridos, aunque la mayoría ya regresaron al servicio activo.

Pese al cese temporal de hostilidades, la tensión no disminuye. El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, su única vía actual para exportación de crudo, fue atacado por fuerzas iraníes. Riad afirmó haber interceptado nueve drones en las últimas horas, mientras que Kuwait denunció ataques contra varias instalaciones por parte de drones procedentes de Irán.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse este viernes en Pakistán para iniciar conversaciones que podrían definir el rumbo del conflicto en las próximas semanas.

Chihuahua solicita integrarse a programa federal de apoyo ganadero ante cierre de exportaciones a EE.UU.

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