Estados Unidos revocó más de 300 mil visas desde regreso de Trump a la Presidencia

Miércoles 21 de octubre de 2026

Washington.– El Gobierno de Estados Unidos informó que ha revocado más de 300 mil visas desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia, como parte del endurecimiento de su política migratoria y de los controles de ingreso al país.

De acuerdo con información difundida por la Casa Blanca, entre las cancelaciones se encuentran alrededor de 4 mil visas relacionadas con casos de denominado “turismo de parto”, así como unas 6 mil correspondientes a estudiantes extranjeros señalados por la administración estadounidense por la comisión de delitos o presuntos vínculos con actividades terroristas.

El Gobierno estadounidense también endureció las condiciones para determinadas visas laborales H-1B, estableciendo nuevas restricciones y requisitos económicos para algunas solicitudes.

Asimismo, la administración modificó el mecanismo de selección para este tipo de permisos laborales, al sustituir el esquema aleatorio por un sistema basado en méritos. Las inscripciones para el año fiscal 2027 habrían disminuido 38% y no se contempla una segunda ronda de selección.

Otra de las medidas implementadas contempla fianzas de hasta 15 mil dólares para solicitantes de determinados países considerados de alto riesgo por las autoridades estadounidenses.

En el caso de las visas para estudiantes, las autoridades reforzaron los mecanismos de revisión y establecieron requisitos relacionados con la verificación de perfiles en redes sociales como parte del proceso de evaluación.

Las medidas forman parte de la política migratoria impulsada por la administración Trump para aumentar los controles sobre extranjeros que buscan ingresar o permanecer legalmente en Estados Unidos.