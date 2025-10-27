Estados Unidos y China perfilan acuerdo comercial que incluye tierras raras

Lunes 27 de octubre de 2025

Los principales negociadores económicos de Estados Unidos y China delinearon el domingo el marco de un nuevo acuerdo comercial que podría ser aprobado por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en los próximos días. El pacto buscaría frenar la escalada arancelaria entre ambas potencias y moderar los controles de exportación chinos sobre las tierras raras, minerales esenciales para la industria tecnológica y militar.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que las conversaciones celebradas durante la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur permitieron eliminar la amenaza de aranceles del 100% a las importaciones chinas que Trump había anunciado para entrar en vigor el 1 de noviembre.

“Creo que tenemos un marco muy exitoso para que los líderes discutan el jueves”, dijo Bessent a la prensa tras reunirse con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, el viceprimer ministro chino He Lifeng y el negociador principal Li Chenggang, en la quinta ronda de diálogo presencial desde mayo.

Tregua arancelaria y minerales estratégicos

Según Bessent, el acuerdo incluiría que China posponga por un año la entrada en vigor de su régimen de licencias para la exportación de tierras raras e imanes, una medida que había generado preocupación en Washington por su impacto en cadenas de suministro globales.

“Anticipamos que la tregua arancelaria se extenderá después del 10 de noviembre, y que China reanudará compras sustanciales de soja estadounidense”, señaló el funcionario, agregando que los agricultores “se sentirán muy bien con lo que está por venir tanto esta temporada como en los próximos años”.

Por su parte, Greer afirmó en una entrevista con Fox News Sunday que las dos potencias acordaron “poner en pausa algunas acciones punitivas” y abrir “un camino a seguir que permita a Estados Unidos mayor acceso a las tierras raras chinas y reduzca el déficit comercial bilateral”.

China mantiene cautela

Los representantes chinos evitaron ofrecer detalles, pero confirmaron que las conversaciones fueron “intensas y constructivas”.

“La postura de Estados Unidos ha sido dura, mientras que China se ha mostrado firme en la defensa de sus propios intereses y derechos”, declaró Li Chenggang. “Hemos mantenido consultas muy intensas para explorar soluciones y acuerdos que aborden estas preocupaciones”.

Aunque la Casa Blanca ya anunció oficialmente el esperado encuentro entre Trump y Xi, Pekín aún no ha confirmado la reunión bilateral. De concretarse, ambos líderes firmarían el documento durante la Cumbre de APEC en Gyeongju, Corea del Sur, el próximo 30 de octubre.

Un respiro en la guerra comercial

El anuncio marca un intento de distensión tras meses de tensiones. Trump había amenazado con imponer nuevos aranceles del 100% sobre productos chinos en represalia por los controles de Pekín a la exportación de imanes y minerales estratégicos.

Desde su llegada a Malasia el domingo, el mandatario estadounidense se mostró optimista:

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo con China”, dijo Trump a periodistas.

El posible pacto podría suponer una tregua temporal en la prolongada guerra comercial entre ambas potencias, que desde 2018 ha afectado mercados globales, cadenas de suministro y la estabilidad de sectores estratégicos como la tecnología, la energía y la agricultura.