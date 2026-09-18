Este domingo 20 de septiembre los autos mas rápidos por su mejor marca en el cuarto de milla

Viernes 18 de septiembre de 2026

La velocidad, la potencia y la adrenalina volverán a apoderarse del Autódromo Francisco Villa este domingo 20 de septiembre, con la celebración de la novena fecha de prácticas de Arrancones VIP 2026, evento que reunirá a los mejores pilotos.

Las actividades se desarrollarán a partir de la 1:00 a 7:00 de la tarde, donde cientos de aficionados podrán disfrutar de una jornada llena de emociones, motores de alto desempeño y proyectos modificados que buscarán registrar sus mejores tiempos de la temporada.

Los participantes tendrán la oportunidad de correr las veces que ellos quieran contra quien quieran donde además podrán tener el registro de tiempo tanto en la distancia de octavo y cuarto de milla en una sola pasada.

Durante la octava fecha, varios pilotos demostraron el gran nivel competitivo que existe actualmente en Chihuahua. Entre ellos destacó Tavo Valles, quien, a bordo de su Golf 2.0 20V T DSG AWD “La Cherry”, registró el mejor tiempo de la jornada, con 9.65 segundos.

Le siguió Ángel Hernández, quien marcó un impresionante tiempo de 9.93 segundos al volante de su Honda Civic 1992 K24 Turbo.

Los organizadores esperan una importante participación de pilotos. Además, informaron que el costo de inscripción para pilotos será de mil 100 pesos, mientras que el acceso a pits tendrá un costo de 300 pesos por persona.

Para los aficionados, la entrada a gradas tendrá un costo de 450 pesos por automóvil tipo sardina, permitiendo el acceso de todos los ocupantes que puedan viajar dentro del vehículo.

La Novena Fecha de Arrancones VIP 2026 representa una oportunidad para que los aficionados al automovilismo disfruten de un espectáculo familiar, conozcan de cerca los vehículos participantes y vivan la emoción de cada arrancada desde las gradas.