Chihuahua

12.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 20 de noviembre de 2025

Este viernes Miguel Riggs deberá repetir disculpa pública hacia la Síndica

El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) ordenó al regidor de Morena, Miguel Alonso Riggs Baeza, emitir nuevamente una disculpa pública a la síndica Olivia Franco, luego de determinar que la realizada anteriormente no cumplió con los criterios fijados en la sentencia emitida el 21 de agosto.

La nueva disculpa deberá presentarse durante la XXII Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda y Planeación del Ayuntamiento de Chihuahua presidida por el Regidor Luis Villegas, la cual está programada para este viernes a las 13:00 horas.

El Pleno del TEE aprobó por unanimidad el acuerdo que instruye repetir el acto, enfatizando que debe garantizar un efecto reparador, restaurativo y simbólico, conforme a lo establecido en la resolución original.

La Síndica Olivia Franco informó que fue notificada por su equipo jurídico sobre la decisión del Tribunal, resaltando la importancia de hacer cumplir las determinaciones legales, especialmente tratándose de personas servidoras públicas. Señaló que el fallo refuerza la necesidad de sancionar y reconocer la violencia política en razón de género.

El Tribunal también instruyó a Riggs Baeza a acreditar el cumplimiento mediante evidencia que deberá presentar en un plazo máximo de tres días hábiles tras emitir la disculpa. En caso de incumplimiento, advirtió que podrían aplicarse medios de apremio contemplados en la Ley Electoral.

Adicionalmente, sigue vigente la obligación del regidor de comprobar la inscripción, aprobación y conclusión del curso impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documentación que deberá remitir al órgano jurisdiccional. Todo esto derivado de no haberse disculpado desde un inicio.

Ladrón captado en video robando vehículos en la colonia Arboledas; vecinos exigen mayor vigilancia

