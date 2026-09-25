Esteban ‘Pingüi’ Gallardo Jr. representa a México en el Mundial Sub-15 de Beisbol

Viernes 25 de septiembre de 2026

El joven pelotero chihuahuense Esteban “Pingüi” Gallardo Jr. inicia este viernes su participación con la Selección Mexicana en el Campeonato Mundial de Beisbol Sub-15, que se disputa en Mérida, Yucatán.

Gallardo Beltrán y el representativo nacional debutarán frente a Alemania, a las 19:30 horas, en el encuentro estelar de la jornada programado en el Parque Kukulcán.

México forma parte de un grupo integrado además por Cuba, República Dominicana, Japón y Sudáfrica, mientras que en el otro sector compiten Australia, Chequia, Estados Unidos, Nicaragua, Taiwán y Venezuela.

A pesar de su corta edad, “Pingüi” Gallardo ya cuenta con experiencia internacional representando a México. Anteriormente participó con la Selección Panamericana 8U en Mazatlán, Sinaloa; con la Selección Panamericana 12U en Aguascalientes, y en el Mundial 12U celebrado en China Taipéi.

El pelotero del Sing Perfecto de Chihuahua se ha caracterizado por su bateo oportuno, capacidad de contacto y poder, además de una sólida defensiva en el cuadro, principalmente en la posición de parador en corto.

Después del duelo inaugural frente a Alemania, México enfrentará el sábado a República Dominicana; el domingo jugará contra Sudáfrica; el lunes se medirá a Japón, y el martes cerrará la primera ronda ante Cuba.

Con esta participación, Esteban Gallardo Jr. continúa construyendo una trayectoria destacada dentro del beisbol juvenil y llevará la representación de Chihuahua a una nueva competencia internacional.