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Viernes 25 de septiembre de 2026

Esteban ‘Pingüi’ Gallardo Jr. representa a México en el Mundial Sub-15 de Beisbol

El joven pelotero chihuahuense Esteban “Pingüi” Gallardo Jr. inicia este viernes su participación con la Selección Mexicana en el Campeonato Mundial de Beisbol Sub-15, que se disputa en Mérida, Yucatán.

Gallardo Beltrán y el representativo nacional debutarán frente a Alemania, a las 19:30 horas, en el encuentro estelar de la jornada programado en el Parque Kukulcán.

México forma parte de un grupo integrado además por Cuba, República Dominicana, Japón y Sudáfrica, mientras que en el otro sector compiten Australia, Chequia, Estados Unidos, Nicaragua, Taiwán y Venezuela.

A pesar de su corta edad, “Pingüi” Gallardo ya cuenta con experiencia internacional representando a México. Anteriormente participó con la Selección Panamericana 8U en Mazatlán, Sinaloa; con la Selección Panamericana 12U en Aguascalientes, y en el Mundial 12U celebrado en China Taipéi.

El pelotero del Sing Perfecto de Chihuahua se ha caracterizado por su bateo oportuno, capacidad de contacto y poder, además de una sólida defensiva en el cuadro, principalmente en la posición de parador en corto.

Después del duelo inaugural frente a Alemania, México enfrentará el sábado a República Dominicana; el domingo jugará contra Sudáfrica; el lunes se medirá a Japón, y el martes cerrará la primera ronda ante Cuba.

Con esta participación, Esteban Gallardo Jr. continúa construyendo una trayectoria destacada dentro del beisbol juvenil y llevará la representación de Chihuahua a una nueva competencia internacional.

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