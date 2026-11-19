Jueves 19 de noviembre de 2026

Un total de 116 perros y gatos han sido esterilizados en la colonia Roma, como parte de una jornada organizada por el Gobierno Municipal de Chihuahua en coordinación con vecinos del sector.

Debido a la participación ciudadana, la campaña, que inicialmente estaba programada para dos semanas, se extendió hasta el próximo 4 de diciembre, con el objetivo de atender a un mayor número de animales.

La iniciativa surgió gracias a dos vecinas que facilitaron un espacio para realizar los procedimientos y coordinaron las citas de las familias interesadas, en colaboración con la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal.

Además de las mascotas de los habitantes, algunos vecinos han llevado perros y gatos en situación de calle, comprometiéndose a brindarles los cuidados necesarios durante su recuperación.

El objetivo de la campaña es prevenir camadas no deseadas y contribuir al control de la sobrepoblación de animales domésticos, mediante la participación de la comunidad.

Ante los resultados obtenidos, la dependencia municipal invitó a habitantes de otras colonias a organizarse para solicitar jornadas similares.

Para ello, deberán presentar un estimado de los animales que requieren esterilización, a fin de que las autoridades evalúen la posibilidad de llevar el servicio a sus sectores.