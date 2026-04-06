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Lunes 6 de abril de 2026

Estiman fuerte impacto financiero por toma de la caseta Sacramento

La Secretaría de Hacienda del Estado advirtió una afectación importante a los ingresos públicos derivada de la toma de la caseta Sacramento, realizada este lunes por un grupo de transportistas y productores agrícolas.

El titular de la dependencia, José de Jesús Granillo, señaló que la interrupción en la operación de la caseta no solo impacta la recaudación estatal, sino que también termina por afectar a la ciudadanía, pues los ingresos captados a través de estos puntos se traducen en obras y servicios públicos.

Granillo hizo un llamado al Gobierno Federal para atender de manera inmediata las demandas de los manifestantes, quienes denuncian falta de apoyos al campo y deficiencias en seguridad para el transporte de carga.

La toma de la caseta Sacramento, una de las vías más importantes de acceso a la capital del estado, generó afectaciones al tránsito y retrasos en diversas actividades económicas, mientras los inconformes mantienen su postura de no retirarse hasta recibir respuesta a sus exigencias.

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