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Jueves 26 de marzo de 2026

Estos son los electrodomésticos que más energía consumen en el hogar

El consumo de electricidad en los hogares puede aumentar considerablemente debido al uso de ciertos electrodomésticos, especialmente aquellos que permanecen encendidos por largos periodos o que generan calor. Identificarlos permite ajustar hábitos y reducir el costo en el recibo de luz.

De acuerdo con especialistas en eficiencia energética, estos son los aparatos que más consumen:

Aire acondicionado. Es el equipo que más energía utiliza, sobre todo en temporada de calor, pudiendo representar hasta el 60% del consumo total del hogar.

Refrigerador. Mantiene un funcionamiento continuo las 24 horas, por lo que su gasto es constante, especialmente en modelos antiguos o con fallas en el sellado.

Calentador eléctrico de agua. Requiere gran cantidad de energía para calentar, lo que eleva significativamente el consumo mensual.

Lavadora y secadora. La lavadora tiene un consumo moderado, mientras que la secadora incrementa notablemente el gasto debido a la generación de calor.

Horno eléctrico y microondas. Aunque su uso suele ser breve, requieren mucha energía para calentarse y alcanzar altas temperaturas.

Televisores y equipos de entretenimiento. Su consumo por separado es bajo, pero las horas de uso acumulado los convierten en una fuente importante de gasto.

Computadoras y consolas de videojuegos. Los equipos de alto rendimiento pueden consumir cantidades considerables, incluso cuando permanecen en modo de espera.

Además, especialistas advierten sobre los llamados “consumos fantasma”, generados por aparatos conectados que, aun sin usarse, siguen demandando energía, como cargadores, pantallas en standby o dispositivos con luces indicadoras.

Ante este panorama, se recomienda desconectar equipos que no se utilicen, preferir electrodomésticos eficientes y moderar el uso de aparatos de alto consumo, con el fin de disminuir la factura eléctrica.

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