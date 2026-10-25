Chihuahua

22.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Domingo 25 de octubre de 2026

“Estoy bien y muy fuerte”: César Jáuregui envía mensaje de puño y letra a quienes lo apoyan

A través de un mensaje escrito de su puño y letra, César Jáuregui Moreno agradeció las muestras de solidaridad y respaldo que ha recibido de su equipo de trabajo, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), así como de ciudadanos que lo han acompañado desde su detención.

“Gracias a todos por su apoyo. Estoy bien y muy fuerte. Solo les pido sus buenas vibras y yo seguiré siempre a la altura. Les mando abrazo a todos y espero pronto vernos”, expresó Jáuregui en la nota manuscrita que hizo llegar a sus colaboradores.

El mensaje se produce en medio de los procesos judiciales que enfrenta, luego de su aprehensión el pasado 17 de octubre por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como de las actuaciones posteriores de la Fiscalía General de la República.

Desde su detención, militantes panistas, amigos, colaboradores y ciudadanos han realizado diversas manifestaciones públicas para expresar su solidaridad y solicitar que pueda enfrentar los procedimientos judiciales en libertad, con pleno respeto a sus derechos y a la presunción de inocencia.

Entre estas expresiones se encuentra la caravana realizada este sábado en la ciudad de Chihuahua, en la que participaron más de 500 vehículos que recorrieron el trayecto desde el campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua hasta las instalaciones de la FGR, en el centro de la capital, para exigir su libertad.

En su mensaje, Jáuregui no hace referencia directa a las acusaciones ni a los procedimientos judiciales. Se concentra en agradecer el respaldo recibido, comunicar que se encuentra bien y expresar su deseo de reencontrarse pronto con quienes lo han acompañado.

La nota manuscrita constituye una de sus expresiones personales más recientes, en momentos en que continúa su situación jurídica tanto en el ámbito estatal como en el federal.

Vinculan a proceso a César Jáuregui por traición a la patria; permanecerá en El Altiplano

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Llega caravana “César Libre” a la FGR; cientos de ciudadanos y panistas se preparan para iniciar mitin

¿Cómo evitar perder los estribos? Expertos explican cómo controlar la ira antes de explotar

Chihuahua analiza cómo aplicará restricciones al uso de celulares en escuelas

Llega caravana “César Libre” a la FGR; cientos de ciudadanos y panistas se preparan para iniciar mitin
Cientos de vehículos participan en caravana para exigir la liberación de César Jáuregui
Cruz anuncia denuncias contra Maru Campos y cierra filas con Sheinbaum y Ariadna Montiel
Cuauhtémoc Estrada cuestiona a Maru por caso Zuany y pide aclarar criterios para separarlo y reincorporarlo
Frente frío 3 traerá lluvias fuertes, granizo y rachas de viento a Chihuahua
¿Cómo evitar perder los estribos? Expertos explican cómo controlar la ira antes de explotar
Maru anuncia denuncias contra Ariadna Montiel por presuntos vínculos con grupos criminales
Vance se intensifica a huracán categoría 1 frente a costas de Guerrero

Municipios

Más Noticias

Cae “Mando 20”, presunto líder del CJNG ligado a explosión que dejó seis muertos en Michoacán
Pepe Toño Rivas levanta la mano por Morena para la alcaldía de Aldama
Mueren dos soldados israelíes en ataque armado en Cisjordania; Netanyahu anuncia operación en Hebrón