“Estoy cansada, no aspiro a la presidencia”: Maru Campos descarta candidatura para 2027

Jueves 21 de mayo de 2026

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que no tiene intención de buscar la Presidencia de la República en 2027, al señalar que actualmente se encuentra enfocada en su responsabilidad al frente del Gobierno del Estado y atravesando un momento personal complicado.

Durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus, la mandataria estatal respondió de manera directa al ser cuestionada sobre una posible aspiración presidencial rumbo al próximo proceso electoral federal.

“Estoy cansada. Perdí a mi marido hace seis meses, estoy cansada y no, no son mis planes. Estamos en pie de lucha. A chingarle”, expresó Campos Galván al referirse al fallecimiento de su esposo, Víctor Cruz Russek.

La gobernadora afirmó que su prioridad continúa siendo Chihuahua y reiteró que permanecerá concentrada en atender los retos que enfrenta la entidad, especialmente en temas de seguridad, desarrollo económico y estabilidad institucional.

Durante la conversación también lanzó críticas contra figuras de Morena, al señalar que algunas actoras políticas vinculadas al partido oficialista deberían ser investigadas por presuntos nexos con el narcotráfico, en referencia al contexto de señalamientos realizados recientemente por autoridades estadounidenses contra exfuncionarios de Sinaloa.

Campos Galván sostuvo que continuará “en pie de lucha” frente a lo que considera ataques políticos contra gobiernos de oposición, particularmente los emanados del Partido Acción Nacional (PAN).