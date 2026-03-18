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Miércoles 18 de marzo de 2026

Estudiante de la UACH combina formación académica y alto rendimiento en el béisbol

Rodrigo Armendáriz Medina, alumno de la Licenciatura en Administración de la Información en la Universidad Autónoma de Chihuahua, destaca por mantener un equilibrio entre su formación académica y su desempeño como integrante del equipo representativo de béisbol universitario.

Desde los cinco años, inició su trayectoria en el béisbol, influenciado por su entorno familiar, particularmente por su hermano, quien continúa activo en este deporte. Actualmente, mantiene un ritmo constante de entrenamiento tres veces por semana, además de participar en torneos locales durante los fines de semana.

De cara a la Universiada 2026, cuyas fases estatales y regionales se desarrollarán entre marzo y abril, el estudiante se prepara de forma permanente con el objetivo de avanzar a la etapa nacional.

Rodrigo representa el perfil de estudiante integral, al combinar disciplina deportiva con compromiso académico. La exigencia de los torneos universitarios ha fortalecido habilidades como la organización y la gestión del tiempo, las cuales también aplica en su desempeño escolar.

El acompañamiento de sus docentes ha sido clave para cumplir con sus responsabilidades académicas, permitiéndole coordinar entregas, evaluaciones y actividades sin descuidar su participación deportiva. Asimismo, la comunicación constante con sus profesores ha facilitado mantener un rendimiento sólido en ambas áreas.

Su formación inició en modalidad virtual, lo que le permitió desarrollar habilidades de autogestión, para posteriormente integrarse al sistema presencial y fortalecer su experiencia universitaria.

El respaldo de sus compañeros también ha contribuido a generar un entorno de motivación que impulsa tanto su desarrollo académico como deportivo.

La Facultad de Filosofía y Letras UACH reafirma con este tipo de perfiles su compromiso con la formación integral de estudiantes que destacan dentro y fuera del aula.

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