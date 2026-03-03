México

26.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Martes 3 de marzo de 2026

Estudiante italiano resulta agredido durante el funeral de "El Mencho" en Guadalajara

Emilio, un estudiante italiano de intercambio en el Área Metropolitana de Guadalajara, fue agredido mientras intentaba tomar imágenes del sepelio de Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, según relató el propio joven.

El incidente ocurrió la tarde del lunes en el panteón Recinto de la Paz, cuando el estudiante ingresó al lugar y su presencia provocó molestia entre algunos asistentes. Durante el ataque, Emilio sufrió golpes en el rostro que le causaron sangrado, además de la pérdida de dos dientes. También le sustrajeron una mochila, dos cámaras y su teléfono móvil.

El joven, que no habla español, logró salir caminando hasta la entrada del cementerio, donde se sentó desconcertado cerca del personal de la Guardia Nacional. No se registraron detenciones; sin embargo, una persona lo auxilío y lo trasladó para recibir atención médica. Posteriormente, se informó que parte de su equipo y mochila habría sido entregado al personal de seguridad del panteón por otros asistentes.

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Arranca Semana de Salud con exitosa jornada de donación altruista de sangre; 50 chihuahuenses contribuyen a salvar vidas

Reconoce Síndica logros de la Gobernadora Maru Campos previo a su Cuarto Informe

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Detención de “El Chivis”: refuerzo de seguridad en la Fiscalía del Distrito Norte tras captura del presunto líder de “La Empresa”
Rancho Izaguirre: el hilo conductor que llevó a la captura y muerte de "El Mencho"
España niega el uso de sus bases militares a EE. UU. para ataques contra Irán
Cuba enfrenta crisis energética y Díaz-Canel llama a una “transformación urgente” del modelo económico
Imputan a Karina Barrón y dos personas más por extorsión y falsedad de declaraciones
Vuelve a ser tema Laisha Michelle Oseguera González tras funeral de “El Mencho”
Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado
Participa Personal de Sindicatura en la Campaña de Donación de Sangre Altruista

Municipios

Más Noticias

IMSS-Bienestar ofrece hasta 55 mil pesos a médicos especialistas para ampliar cobertura en zonas marginadas
México iniciará credencialización para el sistema universal de salud el 2 de abril
“El Mencho”, capo humilde de huaraches, supervisaba entrenamiento de sicarios en Jalisco