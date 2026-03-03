Estudiante italiano resulta agredido durante el funeral de "El Mencho" en Guadalajara

Martes 3 de marzo de 2026

Emilio, un estudiante italiano de intercambio en el Área Metropolitana de Guadalajara, fue agredido mientras intentaba tomar imágenes del sepelio de Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, según relató el propio joven.

El incidente ocurrió la tarde del lunes en el panteón Recinto de la Paz, cuando el estudiante ingresó al lugar y su presencia provocó molestia entre algunos asistentes. Durante el ataque, Emilio sufrió golpes en el rostro que le causaron sangrado, además de la pérdida de dos dientes. También le sustrajeron una mochila, dos cámaras y su teléfono móvil.

El joven, que no habla español, logró salir caminando hasta la entrada del cementerio, donde se sentó desconcertado cerca del personal de la Guardia Nacional. No se registraron detenciones; sin embargo, una persona lo auxilío y lo trasladó para recibir atención médica. Posteriormente, se informó que parte de su equipo y mochila habría sido entregado al personal de seguridad del panteón por otros asistentes.