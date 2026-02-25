El Estado

Miércoles 25 de febrero de 2026

Estudiantes de Derecho visitan la Fiscalía del Estado y conversan con César Jáuregui

El fiscal general del Estado, César Jáuregui, recibió a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) durante una visita guiada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante el encuentro, los alumnos participaron en un conversatorio con Jáuregui, en el que abordaron temas sobre la función pública, la procuración de justicia y los retos actuales en materia de investigación y legalidad.

El fiscal destacó la importancia de que las nuevas generaciones se involucren en el servicio público y expresó: “Estoy seguro de que hoy conviví con futuros ministerios públicos, policías ministeriales y, seguramente, con algunos fiscales dentro de no mucho tiempo”.

Tras el diálogo, los estudiantes recorrieron las diferentes áreas de la Fiscalía, conociendo los procesos y el funcionamiento operativo de la institución.

Jáuregui los exhortó a continuar su preparación académica y a trabajar con compromiso para fortalecer el estado de derecho y “hacer de Chihuahua la entidad grande que es”.

