Martes 17 de noviembre de 2026

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) convocaron a una jornada de limpieza del edificio de Rectoría, con el propósito de retirar las pintas realizadas durante las manifestaciones del pasado mes de octubre.

La iniciativa es promovida por sociedades de alumnos de distintas facultades, así como por estudiantes que participan de manera independiente, quienes han difundido la convocatoria a través de redes sociales.

Bajo el lema “Porque las ideas se expresan, nuestra historia se cuida”, los organizadores buscan reunir a integrantes de la comunidad universitaria durante la tarde de este martes para realizar labores de limpieza en el inmueble.

El edificio que actualmente alberga la Rectoría y el Paraninfo Universitario tiene un importante valor histórico para Chihuahua, ya que anteriormente fue sede del Instituto Científico y Literario, institución cuyos orígenes se remontan a 1835, cuando fue fundado como Instituto Literario.

Décadas después, el plantel incorporó el término “Científico” a su denominación y se convirtió en uno de los principales antecedentes históricos de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La convocatoria estudiantil busca contribuir a la conservación de este espacio emblemático de la educación superior en la entidad, mediante una actividad de participación voluntaria.

Los organizadores destacaron, a través del mensaje de su convocatoria, la importancia de conciliar la libre expresión de las ideas con el cuidado del patrimonio histórico universitario.