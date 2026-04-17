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Viernes 17 de abril de 2026

Estudiantes del IPN irrumpen en Canal Once; exigen renuncia de director y denuncian desvío de recursos

Estudiantes de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional irrumpieron este jueves en las instalaciones de Canal Once para exigir la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval, y denunciar presuntas irregularidades administrativas.

Los alumnos ingresaron al recinto durante la tarde y demandaron la presencia de autoridades del instituto que atendieran sus planteamientos. Ante la falta de respuesta inmediata, lograron acceder a un espacio en vivo donde expusieron públicamente sus inconformidades.

Durante su intervención, señalaron que el IPN atraviesa una crisis institucional derivada de problemas acumulados en los últimos años, los cuales —afirmaron— se han agravado por la eliminación de fideicomisos, la centralización del presupuesto y la ruptura de vínculos con la Fundación Politécnico.

Asimismo, denunciaron la creación del denominado “Patronato Corazón Guinda y Blanco”, el cual, según los estudiantes, fue establecido sin consulta y con el objetivo de gestionar recursos bajo esquemas que calificaron como opacos.

En sus señalamientos, mencionaron a funcionarios como Javier Tapia Santoyo, exsecretario de Administración suspendido por investigaciones relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito; así como a Ismael Jaidar Monter y Ana María Arrona González, a quienes vinculan con la operación del patronato.

De acuerdo con las acusaciones, dicho organismo firmó un convenio con el IPN para gestionar cobros por concepto de inscripciones, exámenes de admisión y otros trámites, los cuales —aseguran— funcionan en la práctica como pagos obligatorios.

Los estudiantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta que se atiendan sus demandas, al considerar que está en riesgo la estabilidad y el futuro de la institución.

Hasta el momento, las autoridades del IPN no han emitido una postura oficial sobre los hechos.

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