Estudio vincula menor uso de redes con menos ansiedad y depresión

Jueves 27 de noviembre de 2025

Disminuir el uso de redes sociales durante solo una semana redujo de manera significativa los síntomas de ansiedad, depresión e insomnio en adultos jóvenes, según un estudio publicado este lunes en la revista JAMA Network Open. La investigación da nueva fuerza al debate sobre la influencia del uso digital en la salud mental.

El estudio siguió a 295 voluntarios de entre 18 y 24 años que aceptaron reducir su tiempo en plataformas digitales. Con la instrucción de evitarlas lo más posible, los participantes disminuyeron su uso a un promedio de 30 minutos diarios, frente a casi dos horas habituales. Antes y después del periodo, respondieron encuestas sobre depresión, ansiedad, insomnio, soledad y conductas problemáticas en redes.

Los resultados mostraron una mejora notable: la ansiedad disminuyó 16.1%, la depresión 24.8% y el insomnio 14.5%. Los efectos fueron más marcados en quienes presentaban mayor nivel de depresión. Sin embargo, no se observó cambio significativo en los niveles de soledad, probablemente porque las plataformas cumplen un rol social importante, según los autores.

Hallazgos que deben interpretarse con cautela

John Torous, psiquiatra de Harvard y coautor del estudio, advirtió que los resultados no deben interpretarse como una recomendación terapéutica generalizada. Subrayó que reducir redes sociales “no sería la primera línea ni el único tratamiento”, aunque puede servir como complemento para quienes ya reciben atención.

El investigador recordó que los participantes se ofrecieron voluntariamente y partían de síntomas leves, lo que limita la magnitud del efecto. Además, la respuesta fue muy variada: “Los promedios son alentadores, pero no cuentan toda la historia”.

El diseño del estudio generó críticas entre especialistas porque no incluyó un grupo de control, lo que abre la puerta a sesgos. Christopher Ferguson, psicólogo de la Universidad de Stetson, afirmó que los participantes podrían haber respondido lo que creían esperado. “Sin un control, estas cifras literalmente carecen de sentido”, aseguró.

Otros expertos, como Candice Odgers, señalaron que si la sociedad repite que “las redes sociales son malas”, es natural que quienes se toman un descanso reporten sentirse mejor.

¿Qué hace daño: el tiempo o la forma de usar las redes?

Aunque los participantes pasaron ligeramente más tiempo frente al teléfono, los investigadores concluyeron que la mejora provino de evitar conductas problemáticas como el uso compulsivo y la comparación social negativa, no del tiempo total de pantalla.

Las conclusiones se publican en medio de un intenso debate sobre el impacto digital. Algunos académicos, como Jonathan Haidt, señalan a los teléfonos como la causa del deterioro emocional juvenil; otros aseguran que la evidencia es inconsistente y depende más de lo que los jóvenes hacen en línea.

Estudios previos también han sido contradictorios. Un metaanálisis de 27 experimentos publicado el año pasado determinó que las pausas digitales tienen un efecto “no diferente de cero”, mientras que otro análisis más reciente, de 32 estudios, halló mejoras pequeñas pero significativas.

Una posible herramienta, pero no una solución total

Para Torous, la falta de consistencia en la evidencia se debe a la baja calidad de los estudios previos. Considera que futuras investigaciones permitirán personalizar las recomendaciones sobre pausas digitales y descarta apoyar prohibiciones estrictas: “Ese es un planteamiento muy plano y brusco”.

Otros expertos ven el estudio con optimismo moderado. Mitch Prinstein, de la Asociación Psicológica Estadounidense, dijo que las pausas en redes sociales son una herramienta sencilla que “parece conducir a una rápida mejoría”, aunque no sustituyen la psicoterapia.

La psicóloga Jean Twenge, defensora de limitar el uso, destacó que el estudio muestra que las mejoras son mayores en personas ya deprimidas, lo que sugiere que reducir redes puede ser útil como tratamiento complementario a corto plazo. Aun así, advirtió que falta saber si los beneficios se sostienen en el tiempo: “Si vuelven a los viejos hábitos, la desintoxicación no tendrá efectos duraderos”.