Internacional

0.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 27 de noviembre de 2025

Estudio vincula menor uso de redes con menos ansiedad y depresión

Disminuir el uso de redes sociales durante solo una semana redujo de manera significativa los síntomas de ansiedad, depresión e insomnio en adultos jóvenes, según un estudio publicado este lunes en la revista JAMA Network Open. La investigación da nueva fuerza al debate sobre la influencia del uso digital en la salud mental.

El estudio siguió a 295 voluntarios de entre 18 y 24 años que aceptaron reducir su tiempo en plataformas digitales. Con la instrucción de evitarlas lo más posible, los participantes disminuyeron su uso a un promedio de 30 minutos diarios, frente a casi dos horas habituales. Antes y después del periodo, respondieron encuestas sobre depresión, ansiedad, insomnio, soledad y conductas problemáticas en redes.

Los resultados mostraron una mejora notable: la ansiedad disminuyó 16.1%, la depresión 24.8% y el insomnio 14.5%. Los efectos fueron más marcados en quienes presentaban mayor nivel de depresión. Sin embargo, no se observó cambio significativo en los niveles de soledad, probablemente porque las plataformas cumplen un rol social importante, según los autores.

Hallazgos que deben interpretarse con cautela

John Torous, psiquiatra de Harvard y coautor del estudio, advirtió que los resultados no deben interpretarse como una recomendación terapéutica generalizada. Subrayó que reducir redes sociales “no sería la primera línea ni el único tratamiento”, aunque puede servir como complemento para quienes ya reciben atención.

El investigador recordó que los participantes se ofrecieron voluntariamente y partían de síntomas leves, lo que limita la magnitud del efecto. Además, la respuesta fue muy variada: “Los promedios son alentadores, pero no cuentan toda la historia”.

El diseño del estudio generó críticas entre especialistas porque no incluyó un grupo de control, lo que abre la puerta a sesgos. Christopher Ferguson, psicólogo de la Universidad de Stetson, afirmó que los participantes podrían haber respondido lo que creían esperado. “Sin un control, estas cifras literalmente carecen de sentido”, aseguró.

Otros expertos, como Candice Odgers, señalaron que si la sociedad repite que “las redes sociales son malas”, es natural que quienes se toman un descanso reporten sentirse mejor.

¿Qué hace daño: el tiempo o la forma de usar las redes?

Aunque los participantes pasaron ligeramente más tiempo frente al teléfono, los investigadores concluyeron que la mejora provino de evitar conductas problemáticas como el uso compulsivo y la comparación social negativa, no del tiempo total de pantalla.

Las conclusiones se publican en medio de un intenso debate sobre el impacto digital. Algunos académicos, como Jonathan Haidt, señalan a los teléfonos como la causa del deterioro emocional juvenil; otros aseguran que la evidencia es inconsistente y depende más de lo que los jóvenes hacen en línea.

Estudios previos también han sido contradictorios. Un metaanálisis de 27 experimentos publicado el año pasado determinó que las pausas digitales tienen un efecto “no diferente de cero”, mientras que otro análisis más reciente, de 32 estudios, halló mejoras pequeñas pero significativas.

Una posible herramienta, pero no una solución total

Para Torous, la falta de consistencia en la evidencia se debe a la baja calidad de los estudios previos. Considera que futuras investigaciones permitirán personalizar las recomendaciones sobre pausas digitales y descarta apoyar prohibiciones estrictas: “Ese es un planteamiento muy plano y brusco”.

Otros expertos ven el estudio con optimismo moderado. Mitch Prinstein, de la Asociación Psicológica Estadounidense, dijo que las pausas en redes sociales son una herramienta sencilla que “parece conducir a una rápida mejoría”, aunque no sustituyen la psicoterapia.

La psicóloga Jean Twenge, defensora de limitar el uso, destacó que el estudio muestra que las mejoras son mayores en personas ya deprimidas, lo que sugiere que reducir redes puede ser útil como tratamiento complementario a corto plazo. Aun así, advirtió que falta saber si los beneficios se sostienen en el tiempo: “Si vuelven a los viejos hábitos, la desintoxicación no tendrá efectos duraderos”.

Pensión Bienestar 2026: estiman aumento a 6,430 pesos para adultos mayores

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Siguen cerradas cuatro carreteras en Chihuahua por bloqueo de campesinos y productores

“El Caballo” Lozoya graba video promocional de su primer informe montado a caballo en Plaza del Ángel

Fernández Noroña acusa a viuda de alcalde asesinado; le reprochan comentarios en pleno 25N

“No nos retiramos sin un arreglo”: El Yako
Se mantienen cierres totales en distintos tramos carreteros del estado; autoridades piden extremar precauciones
Vinculan a proceso a siete escoltas y a presunto operador del asesinato del alcalde de Uruapan
Conjunto Primavera es invitado a cantar en El Vaticano durante las celebraciones de diciembre
Alfredo Chávez rinde su primer informe legislativo y confirma interés por la alcaldía de Chihuahua
Fernández Noroña acusa a viuda de alcalde asesinado; le reprochan comentarios en pleno 25N
“El Caballo” Lozoya graba video promocional de su primer informe montado a caballo en Plaza del Ángel
FGR imputa a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por narcotráfico y contrabando

Municipios

Más Noticias

Presidente del Trife advierte complejidad de la jornada electoral 2027 y propone separar comicios judiciales
Incendio en Hong Kong deja al menos 13 muertos y varios heridos; edificios fueron consumidos por las llamas
Yaquis 4–0 Naranjeros