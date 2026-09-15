Europa centra su debate político en la migración

Martes 15 de septiembre de 2026

La migración se ha convertido en uno de los principales ejes del debate político en Europa, no sólo como un asunto de control fronterizo, sino también como una explicación recurrente para problemas sociales, económicos y de identidad en distintos países del continente.

El tema ha ganado fuerza después de nuevos episodios migratorios y del crecimiento de partidos nacionalistas y de extrema derecha, que han relacionado la llegada de extranjeros con problemas como la crisis de vivienda, el deterioro de servicios públicos, el estancamiento salarial y la delincuencia.

Sin embargo, diversos análisis señalan que la preocupación social por la migración no siempre coincide con la presencia real de población migrante. Algunos de los bastiones más fuertes de la extrema derecha se encuentran precisamente en regiones con niveles relativamente bajos de inmigración.

El debate también está vinculado con factores externos, como la desigualdad entre Europa y países con menores niveles de ingreso, los conflictos regionales y la presión de jóvenes que buscan mejores oportunidades económicas en el continente.

A ello se suma una discusión interna sobre la propia identidad europea. La Unión Europea ha impulsado campañas para fortalecer valores compartidos como la libertad de expresión, la libertad científica y la libertad de prensa, en un intento por reforzar el sentido de pertenencia entre sus ciudadanos.

El endurecimiento de las políticas migratorias también ha dejado de ser exclusivo de los partidos más radicales, pues sectores del centro político han adoptado posturas más estrictas en materia de fronteras y deportaciones.

El resultado es un escenario en el que la migración funciona como uno de los principales temas alrededor de los cuales Europa discute su futuro político, económico y social, en medio de una identidad continental que continúa en proceso de definición.