Evacuación de mexicanos en medio del conflicto EU-Irán

Miércoles 4 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 279 ciudadanos mexicanos han sido evacuados de las zonas afectadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La mayoría de los connacionales ha salido por vía terrestre, debido a la limitada disponibilidad de vuelos directos desde las zonas de conflicto. Los traslados se han realizado hacia países como Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Líbano, desde donde se facilita su llegada a lugares seguros.

Sheinbaum destacó que la coordinación con embajadas y consulados mexicanos continúa para apoyar a quienes aún requieren evacuación. La mayor parte de los evacuados ha podido continuar su traslado hacia Egipto, Jordania y Turquía, donde el espacio aéreo permite su llegada segura.