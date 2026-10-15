Evalúa Gobierno de Chihuahua crédito de corto plazo para cerrar el año

Jueves 15 de octubre de 2026

El Gobierno del Estado de Chihuahua analiza la posibilidad de contratar un crédito de corto plazo para enfrentar las presiones financieras del cierre del ejercicio fiscal, informó el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez.

El funcionario explicó que la alternativa se encuentra contemplada dentro del paquete económico aprobado y tendría como objetivo mantener la estabilidad de las finanzas estatales y garantizar el cumplimiento de los compromisos de la administración durante los últimos meses del año.

Granillo Vázquez señaló que la evaluación del financiamiento responde principalmente a una disminución en las participaciones federales, así como a una recaudación de ingresos propios menor a la prevista.

Ante este escenario, la Secretaría de Hacienda revisa distintas alternativas para contar con liquidez suficiente y hacer frente a las obligaciones presupuestales del Gobierno estatal.

El secretario precisó que la posibilidad de contratar este tipo de financiamiento está prevista tanto en la Ley de Ingresos como en el paquete presupuestal, por lo que, en caso de concretarse, se realizaría dentro de los márgenes establecidos por la legislación.

Finalmente, aseguró que el crédito sería de corto plazo y tendría que quedar totalmente liquidado antes de que concluya la actual administración estatal, por lo que la obligación financiera no sería trasladada al siguiente gobierno.