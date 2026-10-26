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Lunes 26 de octubre de 2026

Evita Loya confirmar investigaciones por presuntos casinos ligados a César Jáuregui

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, evitó confirmar o negar la existencia de investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y el exfiscal César Jáuregui Moreno, al señalar que no puede pronunciarse sobre indagatorias que se encuentran en proceso.

Las declaraciones surgen después de que la presidenta Claudia Sheinbaum revelara que, durante una reunión con la gobernadora Maru Campos, la mandataria estatal le habría mencionado presuntas irregularidades relacionadas con Jáuregui, entre ellas el señalamiento de que contaba con casinos.

Al ser cuestionado sobre si la Fiscalía estatal mantiene alguna investigación relacionada con estos señalamientos, Loya sostuvo que no podía proporcionar información debido al carácter reservado de las indagatorias en curso.

El tema cobró relevancia luego de que desde el ámbito federal también se hiciera referencia a presuntos prestanombres utilizados para operar casinos, así como a posibles actos de corrupción que habrían sido detectados.

Hasta el momento, las autoridades no han hecho públicos elementos que acrediten la propiedad u operación de casinos por parte de Jáuregui ni se ha informado oficialmente sobre alguna imputación en su contra específicamente por estos señalamientos.

Será responsabilidad de las autoridades ministeriales determinar, a partir de las investigaciones correspondientes, si existen elementos para establecer posibles responsabilidades. Jáuregui conserva la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial en su contra.

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