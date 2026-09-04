Excavación habría provocado desgajamiento que afectó vivienda en Bosques de San Francisco

Viernes 4 de septiembre de 2026

Los trabajos de excavación realizados en un predio en construcción habrían provocado el desgajamiento registrado en Bosques de San Francisco, que afectó una vivienda y obligó a recomendar a sus habitantes desalojarla temporalmente por seguridad.

El coordinador de Protección Civil Municipal, Iván Rivera, informó que durante las maniobras con maquinaria se desprendió parte del cerro que sostenía el terreno posterior de una casa colindante, ocasionando daños principalmente en el patio.

A pesar de la magnitud del desprendimiento, no se reportaron personas lesionadas ni daños severos al interior de la vivienda.

No garantizan estabilidad de la vivienda

Tras una inspección, Protección Civil determinó que por el momento no es posible garantizar la estabilidad del inmueble directamente afectado, por lo que recomendó a sus habitantes no permanecer en la casa hasta que sean implementadas las medidas necesarias para eliminar el riesgo.

Rivera precisó que otras dos viviendas contiguas fueron revisadas y, hasta ahora, no requieren ser desalojadas, por lo que la medida preventiva se concentra únicamente en la propiedad con mayores afectaciones.

Investigan posibles fallas en trabajos de excavación

De acuerdo con Protección Civil, el incidente estaría relacionado con las maniobras efectuadas en el predio y entre las posibles causas se encuentran errores durante los trabajos, cálculos inadecuados o la falta de un estudio de mecánica de suelos que permitiera determinar las condiciones de estabilidad del terreno.

Personal municipal recabó los datos del propietario y de los responsables de la construcción, quienes fueron citados ante el área jurídica para explicar los trabajos realizados y presentar las acciones que implementarán para eliminar las condiciones de riesgo.

El incidente se suma a los reportes realizados durante los últimos días por habitantes del sector, quienes habían advertido sobre desprendimientos y afectaciones en la zona.