Exfiscal Arturo Zuany huyó a Estados Unidos y estaría bajo protección del Gobierno estadounidense

Viernes 13 de noviembre de 2026

El exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, habría huido a Estados Unidos, donde presuntamente se encuentra bajo protección del Gobierno estadounidense, pese a enfrentar una orden de aprehensión en México por su participación en operaciones encubiertas de la CIA.

De acuerdo con una investigación de The New York Times, basada en declaraciones de funcionarios mexicanos y estadounidenses, Zuany coordinó durante más de seis meses la participación de agentes de inteligencia norteamericanos en entrenamientos y operativos contra organizaciones criminales en Chihuahua.

La presencia de estos agentes quedó al descubierto tras un accidente ocurrido en abril de 2026, en el que murieron dos integrantes de la CIA, lo que desencadenó investigaciones y la posterior salida del exfuncionario de la Fiscalía estatal.

El caso también involucra al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien fue detenido y enfrenta acusaciones relacionadas con la presunta intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la participación de la CIA en operativos nacionales y pidió esclarecer las responsabilidades, mientras que la gobernadora Maru Campos ha negado tener conocimiento previo de dichas actividades.

La investigación periodística también señala que Estados Unidos habría cancelado anteriormente la visa de Zuany por sospechas de vínculos con organizaciones criminales, aunque posteriormente fue restablecida.

Hasta el momento, se desconoce el paradero exacto del exfiscal en Estados Unidos y no existe confirmación pública oficial sobre las condiciones de la presunta protección estadounidense.

Las acusaciones contra Zuany continúan sujetas a investigación y resolución judicial.