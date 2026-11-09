Exfuncionario condenado por trata de menores en EU reaparece en evento del PT en Michoacán

Lunes 9 de noviembre de 2026

Morelia, Michoacán.- Raudel Campos Murillo, ex tesorero municipal de Tacámbaro y condenado en Estados Unidos por un delito relacionado con el transporte de menores con fines de prostitución, reapareció públicamente durante un encuentro del Partido del Trabajo (PT) celebrado en Morelia, donde se manifestó respaldo político al senador con licencia Raúl Morón rumbo a la gubernatura de Michoacán.

El exfuncionario fue captado participando en el Consejo Político del PT, realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, portando un chaleco rojo con las siglas del partido y una acreditación del evento.

En las imágenes difundidas se observa a Campos Murillo participando en las votaciones del encuentro partidista, pese a sus antecedentes judiciales en Estados Unidos y a la controversia que provocó su incorporación al gobierno municipal de Tacámbaro en 2024.

De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia estadounidense, el 13 de diciembre de 2011 fue acusado formalmente por delitos relacionados con el traslado de mujeres y menores con fines de prostitución en distintos estados de la costa este de ese país.

Campos Murillo fue detenido en México en mayo de 2021 y entregado por la Fiscalía General de la República a las autoridades estadounidenses en febrero de 2022.

Durante el proceso ante la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, inicialmente se declaró inocente; sin embargo, en mayo de 2022 aceptó declararse culpable de un cargo relacionado con el transporte de menores.

El 2 de septiembre de ese mismo año recibió una condena de 18 meses de prisión, computada desde su detención en mayo de 2021, por lo que cumplió la pena en noviembre de 2022.

Renunció como tesorero tras revelarse sus antecedentes

Después de regresar a México, Campos Murillo se vinculó con la campaña de Salvador Bastida, candidato de Morena a la presidencia municipal de Tacámbaro.

Tras el triunfo electoral, fue designado tesorero municipal en septiembre de 2024, cargo al que renunció dos meses después, luego de que Grupo REFORMA documentara su sentencia y antecedentes judiciales en Estados Unidos.

El 23 de noviembre de 2024 presentó su renuncia en una conferencia de prensa acompañado por el alcalde Salvador Bastida, donde rechazó los señalamientos públicos sobre su trayectoria.

“Como llegué, sonriendo, así me voy a ir sonriendo”, expresó entonces.

Reaparición en medio de diferencias internas de Morena

La presencia del exfuncionario ocurrió durante una reunión del PT en la que Raúl Morón recibió respaldo político para sus aspiraciones a la gubernatura de Michoacán.

Durante el encuentro, Morón reiteró su desacuerdo con el procedimiento interno mediante el cual Morena designó al exfiscal Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la defensa de la transformación.

La participación de Campos Murillo vuelve a colocar bajo atención pública sus antecedentes judiciales y su presencia en actividades partidistas, después de haber abandonado la administración municipal de Tacámbaro en noviembre de 2024.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye un posicionamiento del Partido del Trabajo sobre la participación del exfuncionario en su Consejo Político.