Jueves 23 de octubre de 2025

Exfuncionario de EE. UU. acusa a Maduro de financiar campañas electorales en América Latina

El exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos para el Financiamiento del Terrorismo, Marshall Billingslea, afirmó ante el Congreso estadounidense que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría financiado campañas electorales en varios países de América Latina, entre ellos México.

Billingslea, quien formó parte del gobierno de Donald Trump durante su primer mandato, aseguró ante legisladores que “dinero corrupto de Venezuela [se usó] en la campaña de Petro [en Colombia]” y que también “se ha encontrado dinero en México y en Brasil”.

“El día que recuperemos la democracia en Venezuela, todo ese dinero que ha financiado campañas socialistas por la región desaparecerá”, señaló el exfuncionario durante su comparecencia.

No obstante, Billingslea no presentó pruebas concretas que respalden sus declaraciones ni especificó a qué actores o partidos políticos en México habría beneficiado el supuesto financiamiento venezolano.

Las acusaciones se producen en medio de las continuas tensiones entre Caracas y Washington, especialmente tras las medidas implementadas durante el gobierno de Trump, que incluyeron el despliegue de fuerzas estadounidenses en zonas cercanas a Venezuela bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Por su parte, Nicolás Maduro ha respondido en diversas ocasiones criticando las operaciones y sanciones de Estados Unidos, a las que acusa de buscar desestabilizar su gobierno y controlar los recursos naturales del país sudamericano.

Hasta el momento, ni el gobierno venezolano ni los señalados en la región han emitido comentarios sobre las declaraciones de Billingslea.

Sube CFE tarifas en Chihuahua tras concluir el verano

