Exgobernador de Jalisco inicia nueva etapa como Auxiliar Técnico del Real Valladolid en España

Viernes 21 de noviembre de 2025

El exgobernador de Jalisco anunció a través de sus redes sociales el inicio de una nueva etapa en su vida profesional, ahora alejada por completo del ámbito político, al integrarse como Auxiliar Técnico del Real Valladolid Club de Futbol, equipo que compite en La Liga Hypermotion de España.

En su mensaje, el exmandatario explicó que esta decisión forma parte de un proceso personal que comenzó hace más de dos años y medio. “Cuando estaba a punto de cumplir 50 años, tomé la decisión de darle un giro a mi vida… mis ganas y mi entusiasmo por la política se habían agotado”, señaló. Agregó que la necesidad de reencontrarse con nuevas motivaciones lo llevó a explorar otras áreas: “Quería reinventarme porque jamás podría vivir sin la intensidad que te da el ser libre y dueño de tus decisiones”.

Formación en el ámbito futbolístico

El exgobernador detalló que, una vez concluida su participación en el servicio público, inició estudios formales como entrenador en la Asociación de Técnicos del Futbol Argentino (ATFA) y realizó prácticas dentro de las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara. Sumado a ello, cursó un Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid, con el objetivo de profesionalizarse en la gestión deportiva.

Incorporación al Real Valladolid

Tras este proceso de preparación, confirmó que se unirá al Real Valladolid para continuar su desarrollo en el futbol profesional. “Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa… voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo”, publicó.

El exgobernador afirmó que este nuevo capítulo representa “un reto y una responsabilidad”, destacando que su intención no es únicamente aprender, sino también aportar al crecimiento institucional del club.

Trabajo junto a Almada y Orta

En su mensaje, celebró la oportunidad de trabajar de cerca con el director técnico Guillermo Almada, así como con el director deportivo Víctor Orta. “Poder estar cerca de un entrenador al que admiro… será una experiencia invaluable”, expresó.

Finalmente, agradeció el apoyo de su familia y celebró el inicio de esta etapa profesional en Europa. “Gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir esta experiencia… ¡Aúpa Pucela!”, concluyó.