Exhiben a turistas por presunto intento de saqueo en tienda Oxxo en Puerto Vallarta

Martes 24 de febrero de 2026

Luego de los hechos violentos registrados en Puerto Vallarta, en redes sociales circularon videos donde se observa a un grupo de turistas extranjeros presuntamente intentando saquear una tienda Oxxo.

En las imágenes se aprecia a varios hombres saliendo del establecimiento con bolsas negras aparentemente llenas de mercancía. Sin embargo, tras los reclamos de otros turistas y habitantes del lugar, quienes comenzaron a grabarlos y a exigirles que devolvieran los productos, optaron por regresar parte de lo que habían tomado.

El material fue difundido ampliamente en plataformas digitales y generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios argumentaron que las personas actuaron en medio de la desesperación ante la situación de violencia e incertidumbre, otros señalaron que se trató de un abuso y una falta de respeto hacia el patrimonio de los concesionarios de la tienda.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si hubo detenciones relacionadas con estos hechos.