Exhiben a turistas por presunto intento de saqueo en tienda Oxxo en Puerto Vallarta

Luego de los hechos violentos registrados en Puerto Vallarta, en redes sociales circularon videos donde se observa a un grupo de turistas extranjeros presuntamente intentando saquear una tienda Oxxo.
En las imágenes se aprecia a varios hombres saliendo del establecimiento con bolsas negras aparentemente llenas de mercancía. Sin embargo, tras los reclamos de otros turistas y habitantes del lugar, quienes comenzaron a grabarlos y a exigirles que devolvieran los productos, optaron por regresar parte de lo que habían tomado.
El material fue difundido ampliamente en plataformas digitales y generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios argumentaron que las personas actuaron en medio de la desesperación ante la situación de violencia e incertidumbre, otros señalaron que se trató de un abuso y una falta de respeto hacia el patrimonio de los concesionarios de la tienda.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si hubo detenciones relacionadas con estos hechos.
