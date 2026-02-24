México

18.39°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 24 de febrero de 2026

Exhiben a turistas por presunto intento de saqueo en tienda Oxxo en Puerto Vallarta

Luego de los hechos violentos registrados en Puerto Vallarta, en redes sociales circularon videos donde se observa a un grupo de turistas extranjeros presuntamente intentando saquear una tienda Oxxo.

En las imágenes se aprecia a varios hombres saliendo del establecimiento con bolsas negras aparentemente llenas de mercancía. Sin embargo, tras los reclamos de otros turistas y habitantes del lugar, quienes comenzaron a grabarlos y a exigirles que devolvieran los productos, optaron por regresar parte de lo que habían tomado.

El material fue difundido ampliamente en plataformas digitales y generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios argumentaron que las personas actuaron en medio de la desesperación ante la situación de violencia e incertidumbre, otros señalaron que se trató de un abuso y una falta de respeto hacia el patrimonio de los concesionarios de la tienda.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si hubo detenciones relacionadas con estos hechos.

Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG

Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III

Atacan a alcaldesa de Bacanora en carretera Hermosillo–Mazatán; fallece su hijo
Recibe Fiscalía más denuncias contra imputado por trata de menores en Chihuahua
Instituto Mexicano del Seguro Social incorporará CURP biométrica y e.firma en sus trámites
Alcalde de Tapalpa niega que “El Mencho” residiera en el municipio
Los Dorados de Chihuahua listos para la Copa León 450 como parte de su pretemporada
Realiza SSPE operativo extraordinario de revisión en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez
Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III
Diputado Arturo Zubía Fernández beneficia a 290 familias con programa de láminas y polines en Camargo

Municipios

Más Noticias

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG
Caudillas Cheers anuncia oficialmente su Try Out 2026
Docente de la UACH se capacita en descripción y clasificación de suelos en la UNAM