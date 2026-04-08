Exhiben hundimientos en pilotes del Tramo 5 del Tren Maya; activistas alertan riesgos estructurales

Miércoles 8 de abril de 2026

La organización ambientalista Sélvame del Tren dio a conocer nuevos hundimientos en los pilotes instalados sobre cenotes y cavernas del Tramo 5 del Tren Maya, ubicado entre Cancún y Tulum. De acuerdo con el colectivo, personal del Ejército trabaja actualmente en el apuntalamiento de estas estructuras, lo que —aseguran— confirma las fallas que habían advertido desde etapas tempranas de la construcción.

El ambientalista José Urbina señaló que las intervenciones recientes evidencian posibles hundimientos provocados por errores constructivos o por la fragilidad del terreno. Explicó que la perforación masiva en roca caliza puede generar microcolapsos, situación que se agrava con el peso y la vibración constante del tren.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que no cuenta con datos oficiales sobre estos reportes.

El trazo del Tramo 5 fue modificado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador para internarlo en zona selvática, decisión que implicó la instalación de miles de pilotes a gran profundidad. Desde 2024, activistas han documentado contaminación del agua, corrosión en componentes estructurales y otros daños ambientales asociados a las obras.

Ese mismo año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconoció ante un juez impactos a cenotes, cavernas y ríos subterráneos, señalando incumplimientos a normas ambientales. Urbina advirtió que los pilotes afectados podrían no ser los únicos y que es posible que existan más columnas comprometidas bajo la superficie.

Las imágenes más recientes fueron difundidas por el ingeniero civil yucateco Wilberth Esquivel, quien grabó parte de los trabajos de reforzamiento a pesar de que —según se escucha en el video— personal presente le indicó que no podía captar imágenes por tratarse de un área federal.

El Tren Maya, cuya inversión superó los 500 mil millones de pesos y fue clasificado como obra de seguridad nacional, continúa generando señalamientos sobre su impacto ambiental y la estabilidad de su infraestructura.