Exige Isela Martínez a la Federación frenar persecusión fiscal a asociaciones civiles

Miércoles 25 de marzo de 2026

La regidora Isela Martínez Díaz presentó en Sesión de Cabildo un exhorto dirigido a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la persona titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que ordenen revertir de manera inmediata la cancelación masiva de autorizaciones para recibir donativos emitida en contra de organizaciones de la sociedad civil en todo el país.

La coordinadora de regidores de Acción Nacional señaló que en días recientes, más de 300 organizaciones civiles fueron notificadas sobre la revocación de su autorización como donatarias, mientras que otras 13 fueron eliminadas del padrón por el SAT bajo el argumento de no reunir los requisitos legales. Sin embargo, la aplicación de los criterios para tomar estas acciones fue de manera discrecional ya que, mientras organizaciones independientes esperan años para obtener o mantener su registro, una organización vinculada al régimen cubano, convocada públicamente por el expresidente López Obrador, obtuvo el suyo en apenas cuatro días.

Explicó que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, las organizaciones que no recuperen su autorización en un plazo de 12 meses quedarán obligadas a transferir la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada, lo que significa que años de trabajo, donaciones ciudadanas y recursos gestionados con esfuerzo podrían terminar en manos de entidades avaladas por el mismo gobierno que decidió cerrarles la puerta.

“No es casualidad que entre las organizaciones más afectadas se encuentren precisamente las que han documentado con rigor los mayores escándalos de la administración federal: el desvío de más de 15 mil millones de pesos en Segalmex, la manipulación de estadísticas de homicidios, y la asignación a dedazo de obras emblemáticas como el AIFA y el Tren Maya”, declaró.

Martínez Díaz aseguró que en el ámbito local la situación es igualmente alarmante, pues numerosas organizaciones chihuahuenses han denunciado que el gobierno federal no solo ha reducido los mecanismos de apoyo al sector, sino que ha generado condiciones administrativas que dificultan su operación cotidiana, sin mencionar que los trámites para obtener o mantener la autorización como donataria ante el SAT se han convertido en un laberinto burocrático, en el cual los plazos se extienden indefinidamente, las solicitudes no tienen respuesta y existe una total ausencia de certeza jurídica. Como resultado, estas organizaciones se ven obligadas a destinar tiempo, personal y recursos financieros a gestiones improductivas, en detrimento directo de las personas a quienes sirven.

"Las organizaciones de la sociedad civil no son enemigas del gobierno. Son ellas quienes atienden a niñas y niños con cáncer ante la escasez de medicamentos, quienes promueven el deporte y la cultura como herramientas de prevención, y quienes apoyan proyectos de ciudadanos que no piden dádivas, sino oportunidades", señaló la regidora.

Asimismo expresó que la postura de los gobiernos humanistas, es la de alzar la voz en defensa de la sociedad civil organizada, por lo que resaltó el gran trabajo que realiza la administración del Alcalde Marco Bonilla, una administración que reconoce en la sociedad civil un aliado y no a un adversario, y que promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones que inciden directamente en la vida de las y los chihuahuenses.

Por esos motivos, Isela Martínez propuso exhortar a la Presidenta de la República y a la titular del SAT a revertir de manera inmediata las cancelaciones y a garantizar un proceso de revisión transparente que brinde certeza jurídica a todas las organizaciones afectadas, las cuales realizan un trabajo fundamental en la atención de necesidades sociales, la promoción de derechos y el fortalecimiento del tejido social, especialmente en aquellos espacios donde la acción gubernamental no siempre alcanza.