Exige Máynez a Samuel García aclarar presuntas triangulaciones millonarias señaladas por la ASF

Lunes 9 de noviembre de 2026

Monterrey, Nuevo León.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, exigió al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dar la cara y responder a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionados con presuntas triangulaciones millonarias de recursos públicos hacia un despacho privado que estaría vinculado con el mandatario estatal y su familia.

Previo al Segundo Informe de Actividades del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, celebrado en la Biblioteca Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Álvarez Máynez sostuvo que los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano tienen la obligación de atender los cuestionamientos de los organismos fiscalizadores.

“Hay que dar la cara, responder a los cuestionamientos de las instituciones, en este caso de la Auditoría”, declaró el dirigente nacional al ser cuestionado sobre las investigaciones relacionadas con la administración estatal.

El líder emecista enfatizó que su partido no debe desestimar las observaciones de las autoridades, independientemente de que involucren a funcionarios surgidos de sus propias filas.

“No descalificamos los señalamientos, hay que atenderlos”, afirmó.

Agregó que Movimiento Ciudadano solicitará a sus gobernantes responder ante las instituciones encargadas de la fiscalización, al considerar que se trata de una responsabilidad inherente al ejercicio del servicio público.

Sin embargo, Álvarez Máynez también cuestionó las motivaciones políticas que, desde su perspectiva, podrían existir detrás de las observaciones de la ASF.

El dirigente consideró que el organismo fiscalizador buscó “empatar el marcador” frente a otros casos de presunta corrupción relacionados con Sinaloa y el Instituto Nacional Electoral (INE), que vinculó políticamente con Morena.

Pese a estas consideraciones, reiteró que los señalamientos institucionales deben ser atendidos y aclarados por la administración encabezada por Samuel García.

Las declaraciones del dirigente nacional colocan nuevamente bajo atención pública las observaciones sobre el manejo de recursos en Nuevo León, mientras permanece pendiente conocer las aclaraciones correspondientes y las determinaciones de las autoridades fiscalizadoras.

Hasta el momento, los señalamientos mencionados no constituyen por sí mismos una resolución definitiva sobre responsabilidades administrativas o penales.