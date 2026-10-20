Exigen panistas a dirigencias estatal y nacional defender con mayor firmeza a César Jáuregui

Martes 20 de octubre de 2026

Al grito de “¡César libre, César libre!”, un numeroso grupo de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional se manifestó esta tarde frente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN para exigir a sus dirigencias estatal y nacional una defensa mucho más firme y decidida de César Jáuregui Moreno, así como garantías de que su proceso judicial se desarrolle con estricto apego a derecho y sin interferencias políticas.

Durante la concentración, los manifestantes plantearon tres exigencias concretas a la dirigencia estatal, encabezada por Daniela Álvarez, y al Comité Ejecutivo Nacional del partido, al considerar que el respaldo expresado hasta ahora resulta insuficiente frente a la situación que enfrenta uno de los panistas de mayor trayectoria en Chihuahua.

La primera exigencia fue que el Comité Directivo Estatal intervenga institucionalmente ante el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado para solicitar que el proceso local contra Jáuregui Moreno se conduzca con absoluta diligencia, imparcialidad y pleno respeto a la presunción de inocencia.

Los asistentes señalaron que, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia judicial, ninguno de los numerosos servidores públicos que rindieron testimonio aportó información específica que vinculara a César Jáuregui con el conocimiento o participación en la presunta presencia de agentes extranjeros durante los hechos investigados.

Consideraron que estos elementos deben ser debidamente valorados por las autoridades judiciales y reiteraron que una acusación no constituye una sentencia, por lo que exigieron que prevalezcan las pruebas y el derecho, por encima de cualquier consideración política.

La segunda exigencia, una de las más insistentes durante la manifestación, fue dirigida directamente a Daniela Álvarez y a la dirigencia nacional del PAN, a quienes demandaron asumir una posición pública mucho más enérgica en defensa de César Jáuregui.

Los militantes pidieron que el respaldo no se limite a declaraciones aisladas, sino que se traduzca en pronunciamientos institucionales, concentraciones, marchas, manifestaciones y acciones públicas que hagan visible la solidaridad del panismo con uno de sus integrantes de mayor tradición.

Recordaron que Jáuregui Moreno ha dedicado más de cuatro décadas de su vida a Acción Nacional, participando en distintas etapas de la historia del partido y desempeñando importantes responsabilidades en gobiernos emanados de sus filas.

En ese sentido, consideraron que el PAN tiene la obligación política y moral de acompañar a sus militantes, particularmente a quienes han dedicado buena parte de su vida a defender sus principios y representar al partido desde el servicio público.

La tercera exigencia estuvo relacionada con el proceso interno de selección de candidatos del PAN rumbo a las elecciones de 2027.

Los manifestantes solicitaron que se amplíen los tiempos previstos para dicho proceso, de manera que César Jáuregui Moreno tenga la oportunidad de reincorporarse a la contienda interna una vez que recupere su libertad y, como confían sus simpatizantes, obtenga una resolución favorable que esclarezca su situación jurídica.

Asimismo, insistieron en que la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua debe definirse mediante un procedimiento auténticamente democrático, con participación directa de la militancia y de los ciudadanos, evitando decisiones anticipadas o imposiciones.

Consideraron que la situación judicial que enfrenta Jáuregui no debe utilizarse para acelerar definiciones políticas ni para excluirlo anticipadamente de una competencia en la que, hasta antes de su detención, mantenía una intensa actividad de acercamiento con militantes y ciudadanos.

A lo largo de la manifestación se escucharon reiteradamente las consignas de “¡César libre, César libre!”, así como expresiones de solidaridad y exigencias de justicia.

Los asistentes reiteraron que no solicitan privilegios ni un trato especial para César Jáuregui Moreno, sino el respeto irrestricto a sus derechos, un proceso judicial sustentado en pruebas y un partido que respalde con firmeza a sus militantes.

Finalmente, señalaron que la defensa de la presunción de inocencia, el respeto al Estado de derecho y la democracia interna son principios fundamentales de Acción Nacional que deben hacerse valer especialmente en momentos como el que actualmente enfrenta el panismo chihuahuense.