Exinvestigadora de OpenAI cuestiona estrategia publicitaria tras renunciar a la empresa

Lunes 16 de febrero de 2026

Una exinvestigadora de OpenAI anunció su renuncia luego de que la compañía comenzara a probar anuncios dentro de ChatGPT, decisión que —asegura— confirma sus preocupaciones sobre el rumbo que ha tomado la empresa en materia de incentivos económicos y protección de usuarios.

La especialista, quien trabajó durante dos años en el diseño de políticas de seguridad y en la estructuración de precios de modelos de inteligencia artificial, explicó que en un inicio creyó que podía contribuir a anticipar los riesgos sociales de la tecnología. Sin embargo, sostiene que la introducción de publicidad marca un punto de inflexión.

Aunque aclaró que no considera inmoral la incorporación de anuncios —dado el alto costo operativo de los sistemas de IA—, manifestó reservas sobre la construcción de un modelo de negocio basado en datos conversacionales altamente sensibles. Señaló que millones de usuarios han compartido con el chatbot información íntima sobre salud, relaciones personales y creencias, bajo la percepción de interactuar con una herramienta sin intereses comerciales.

Según su análisis, utilizar ese “archivo de franqueza humana” para segmentación publicitaria podría abrir la puerta a formas de manipulación difíciles de detectar o regular. OpenAI ha afirmado que los anuncios estarán claramente etiquetados, aparecerán al final de las respuestas y no influirán en el contenido generado. No obstante, la exinvestigadora advierte que los incentivos financieros podrían presionar a la empresa a modificar gradualmente esos principios.

El debate ocurre en paralelo a la demanda presentada por The New York Times contra OpenAI por presunta infracción de derechos de autor, acusaciones que la compañía ha rechazado.

En su reflexión, la exintegrante de la firma compara el escenario con los primeros años de Facebook, cuando la red social prometía mayor control de datos a los usuarios antes de que, según determinó la Comisión Federal de Comercio (FTC), cambios en privacidad terminaran exponiendo información personal bajo un modelo que privilegiaba la participación y el crecimiento publicitario.

La investigadora también alertó sobre posibles efectos psicológicos derivados de la optimización para uso diario y engagement, citando reportes de psiquiatras que documentan casos de dependencia o psicosis vinculados al uso intensivo de chatbots.

Frente a la dicotomía entre acceso exclusivo mediante suscripción o acceso gratuito financiado con anuncios, plantea alternativas como subsidios cruzados —en los que grandes clientes corporativos financien el acceso público—, esquemas de gobernanza independiente con autoridad vinculante sobre el uso de datos y modelos de fideicomiso de información similares al de Midata en Suiza.

También menciona precedentes regulatorios como la cogestión empresarial en Alemania aplicada a compañías como Siemens y Volkswagen, donde representantes de trabajadores ocupan espacios formales en los consejos de supervisión.

Para la exinvestigadora, la discusión no debe centrarse únicamente en si la IA debe o no incluir anuncios, sino en cómo diseñar estructuras que eviten tanto la exclusión por costo como la manipulación comercial de usuarios. “Aún estamos a tiempo”, sostiene, “de prevenir que estas herramientas se conviertan en tecnologías que exploten a quienes las utilizan o que sólo beneficien a quienes pueden pagarlas”.