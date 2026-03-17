Exliderazgos de MC, PVEM y PRD buscan integrarse al PRI en Chihuahua

Martes 17 de marzo de 2026

Diversos liderazgos, excandidatos y activistas provenientes de Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México y Partido de la Revolución Democrática sostuvieron un encuentro con la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua, con el objetivo de integrarse a este instituto político.

La reunión fue encabezada por el dirigente estatal priista, Alejandro Domínguez Domínguez, y la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Janeth Montes, quienes dialogaron con los asistentes sobre la construcción de un proyecto político común para la entidad.

Entre los perfiles que manifestaron su interés en sumarse al PRI se encuentran Diego López Martínez, suplente del Distrito 03 federal; Jailene Chávez Arrellano, excandidata a diputada; Angélica Contreras Gándara, propietaria del Distrito 02 local; Brenda Nohemí Salazar Montoya, suplente del mismo distrito; así como las activistas Remedio Reyes y Linora Cruz. También participó César Neave, exdirector del Hospital 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social y aspirante a diputado.

Durante el encuentro, el dirigente estatal del PRI reiteró que el partido mantiene apertura para recibir a ciudadanos, jóvenes y liderazgos sociales y políticos interesados en integrarse a un proyecto enfocado en la participación y el trabajo en el estado.

Asimismo, destacó que el diálogo y la suma de esfuerzos forman parte de las acciones para fortalecer la vida democrática y generar propuestas que respondan a las necesidades de la población.

Este acercamiento ocurre en un contexto de tensión política, tras la alianza del PVEM con el Partido del Trabajo y Morena, así como el reciente rechazo a la reforma constitucional en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El movimiento también se da ante la cercanía del proceso electoral de 2027, en el que 17 entidades del país, incluido Chihuahua, renovarán cargos clave como la gubernatura y diversas alcaldías.